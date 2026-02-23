Přeskočit na obsah
23. 2. Svatopluk
Sport

Záhadná smrt šampionky. Bylo jí 43 let, zemřela čtyři dny po narozeninách

Sport,ČTK

Čtyři dny po 43. narozeninách zemřela v neděli dvojnásobná šampionka zámořské ligy basketbalové WNBA Kara Braxtonová.

WNBA 2013: Mystics vs Liberty AUG 16
Kara Braxtonová na snímku z roku 2013, kdy v WNBA hrála za New York LibertyFoto: Duncan Williams
Oznámily to její poslední klub New York Liberty a vedení soutěže na sociálních sítích. Příčina úmrtí nebyla oznámena, a zůstává tak záhadou.

Braxtonová hrála severoamerickou soutěž deset sezon. V roce 2005 si ji jako sedmičku draftu vybral Detroit, s kterým o rok později získala titul a v roce 2008 přidala druhý.

Později nastupovala také za Phoenix a New York, v jehož dresu hrála ligu naposledy v roce 2014.

Ve WNBA odehrála 297 zápasů s průměry 7,6 bodu a 4,7 doskoku, dalších 46 startů přidala v play off.

Po své první sezoně byla zařazena do nováčkovského All Star týmu, v roce 2007 si zahrála Utkání hvězd.

Působila také v Evropě, kde získala dva polské tituly s Wislou Krakov a nastupovala také za Besiktas a Galatasaray Istanbul či Orenburg.

Šampionkou byla i v čínské lize, kde byla dokonce vyhlášena nejužitečnější hráčkou sezony.

