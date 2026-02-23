Záhadná smrt šampionky. Bylo jí 43 let, zemřela čtyři dny po narozeninách

Čtyři dny po 43. narozeninách zemřela v neděli dvojnásobná šampionka zámořské ligy basketbalové WNBA Kara Braxtonová.
Oznámily to její poslední klub New York Liberty a vedení soutěže na sociálních sítích. Příčina úmrtí nebyla oznámena, a zůstává tak záhadou.
Braxtonová hrála severoamerickou soutěž deset sezon. V roce 2005 si ji jako sedmičku draftu vybral Detroit, s kterým o rok později získala titul a v roce 2008 přidala druhý.
Později nastupovala také za Phoenix a New York, v jehož dresu hrála ligu naposledy v roce 2014.
Ve WNBA odehrála 297 zápasů s průměry 7,6 bodu a 4,7 doskoku, dalších 46 startů přidala v play off.
Po své první sezoně byla zařazena do nováčkovského All Star týmu, v roce 2007 si zahrála Utkání hvězd.
Působila také v Evropě, kde získala dva polské tituly s Wislou Krakov a nastupovala také za Besiktas a Galatasaray Istanbul či Orenburg.
Šampionkou byla i v čínské lize, kde byla dokonce vyhlášena nejužitečnější hráčkou sezony.
Začíná festival proti totalitě Méně Tekel. Zahájí ho dramatický dokument o StB
Projekcí hodinového dokumentárního dramatu Akcia Monaco slovenského režiséra Dušana Trančíka o akci StB z roku 1948 v Bratislavě v pondělí organizátoři zahájí 19. ročník festivalu proti totalitě Mene Tekel. Festival potrvá do 1. března, jeho součástí budou výstavy i konference.
Energošmejdů přibývá. ERÚ uložil rekordní pokuty za pochyby vůči spotřebitelům
Energetický regulační úřad (ERÚ) uložil loni obchodníkům za praktiky, které poškozují spotřebitele, pokuty za 18,5 milionu korun. Jde o rekordní částku za více než dvacetileté fungování úřadu. Součástí loňských sankcí byla i zatím nejvyšší samostatná pokuta šest milionů korun pro společnost Elgas Energy. Roste i počet případů tzv. energošmejdů. V pondělí o tom informoval ERÚ.
ŽIVĚČervený je novým ministrem. Pracujte s daty, ne s emocemi, šťouchl si do něj prezident
Prezident Pavel jmenoval kandidáta Motoristů Igora Červeného ministrem životního prostředí, zkompletoval se tak Babišův kabinet. Premiér ho dopoledne uvede do funkce.