Záhadná smrt populárního šachisty. Velmistrem byl už v osmnácti

O jeho pondělním úmrtí informovalo bez podrobností šachové centrum v Charlotte, kde trénoval a pracoval jako kouč.
Kalifornský rodák Naroditsky, jehož rodiče emigrovali z bývalého Sovětského svazu, byl dětský šachový talent a titul velmistra získal v 18 letech.
Byl popularizátorem šachu, na YouTube či interaktivní streamovací platformě Twitch pravidelně přenášel své zápasy a komentoval duely ostatních.
"Byl to talentovaný šachista, komentátor a učitel, jehož vliv daleko přesahoval šachovnici," napsali zástupci Mezinárodní šachové federace (FIDE).