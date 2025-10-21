Ostatní sporty

Záhadná smrt populárního šachisty. Velmistrem byl už v osmnácti

Sport
před 1 hodinou
Ve věku 29 let náhle zemřel americký šachový velmistr Daniel Naroditsky.
Daniel Naroditsky
Daniel Naroditsky | Foto: ČTK

O jeho pondělním úmrtí informovalo bez podrobností šachové centrum v Charlotte, kde trénoval a pracoval jako kouč.

Kalifornský rodák Naroditsky, jehož rodiče emigrovali z bývalého Sovětského svazu, byl dětský šachový talent a titul velmistra získal v 18 letech.

Byl popularizátorem šachu, na YouTube či interaktivní streamovací platformě Twitch pravidelně přenášel své zápasy a komentoval duely ostatních.

"Byl to talentovaný šachista, komentátor a učitel, jehož vliv daleko přesahoval šachovnici," napsali zástupci Mezinárodní šachové federace (FIDE).

 
šachy úmrtí

