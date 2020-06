Bývalý boxerský šampion Mike Tyson se chystá zpět do ringu, rád by v něm absolvoval několik dobročinných zápasů. A přestože deset let netrénoval a místo pohybu se věnoval spíš cigaretám s marihuanou, do formy se dostal velmi rychle. Alespoň podle videí, která zveřejnil na sociálních sítích. Posuďte sami.

0:37 Návrat velkého Tysona. Boxerovi se vrací jeho legendární síla i rychlost | Video: Instagram/Mike Tyson, SmartCups