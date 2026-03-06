Začaly zimní paralympijské hry. Češi na zahájení chyběli

Začaly XIV. zimní paralympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo. Slavnostní ceremoniál ve Veroně na protest proti plnohodnotné účasti ruských a běloruských sportovců v době pokračující agrese na Ukrajině bojkotovala česká výprava, v níž je letos rekordních 24 sportovců.
Paralympijské hry začaly symbolicky v antickém amfiteátru ve Veroně, kde před necelými dvěma týdny skončila olympiáda. Tradiční zahajovací formuli pronesl italský prezident Sergio Mattarella. Paralympiáda potrvá do neděle 15. března.
Na tradičním nástupu výprav byla zhruba polovina z 55 účastnických zemí. Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) dnes uvedl, že z politických důvodů, tedy na protest proti startu ruských a běloruských sportovců pod vlastní vlajkou, odřekly účast Česko, Estonsko, Finsko, Lotyšsko, Litva, Polsko a Ukrajina.
Další absentující země odůvodnily svou neúčast logistickými důvody, především cestováním z tří paralympijských vesnic do Verony, a soustředěním na soutěže. I proto žádné týmy neměly na ceremoniálu vlajkonoše, které nahradili dobrovolníci.
Pod svou vlajkou bude na paralympiádě závodit šest sportovců z Ruska a čtyři z Běloruska. IPC loni v létě zrušil suspendaci obou zemí a nedávno jejich reprezentantům přidělil účastnická místa.
Letošní zimní paralympijské hry se konají 50 let po těch prvních, které v roce 1976 uspořádal švédský Örnsköldsvik. Zatímco tehdy na severu Evropy závodilo 198 sportovců ze 16 zemí, tentokrát jich bude 611 z více než pěti desítek národních paralympijských výborů. To je o 20 procent více než před čtyřmi lety v Pekingu.
Soutěžit se bude v šesti sportech - alpském lyžování, biatlonu, běžeckém lyžování, snowboardingu, hokeji a curlingu vozíčkářů. Rozdělí se 79 sad medailí, novinkou v programu je curlingová soutěž smíšených dvojic.
Čeští reprezentanti chtějí ukončit medailový půst, který trvá od Vancouveru 2010. Medailovou nadějí je sedmnáctiletá nevidomá běžkyně na lyžích Simona Bubeníčková, která bude závodit také v biatlonu.
V něm je adeptkou na přední umístění i Carina Edlingerová, která do loňska reprezentovala Rakousko. V jeho barvách získala v Pekingu 2022 paralympijské zlato v lyžařském sprintu. Po třech bronzech ze světových šampionátů touží po paralympijském úspěchu hokejisté.
ŽIVĚ Rakušan opět neuspěl. "Vláda se bojí výrazného opozičního politika v čele Sněmovny"
Poslanci dnes ani napotřetí nezvolili předsedu opozičního hnutí STAN Víta Rakušana místopředsedou Sněmovny. Poslední ze čtveřice místopředsednických pozic v dolní komoře tak zůstala i po dnešním prvním kole druhé volby neobsazená.
"Outsideři outsiderů." Přesto jsou Češi za hvězdy. Když hrají, japonští fanoušci šílí
Po třech letech si čeští baseballisté opět užívají nevídanou pozornost. Na prestižním turnaji World Baseball Classic patří mezi nejslabší týmy, ze dvou zápasů mají dvě prohry. Fanoušci v Japonsku, kde se „česká" skupina hraje, si však českou reprezentaci a její příběhy bezmezně zamilovali.
ŽIVĚ Nové spisy v kauze Epstein: Souvisí s obviněním Trumpa z napadení nezletilé
Americké ministerstvo spravedlnosti ve spisech o sexuálním predátorovi Jeffreym Epsteinovi publikovalo dokumenty Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) související s obviněním, že prezident Donald Trump sexuálně napadl nezletilou dívku. V únoru se v amerických médiích objevily zprávy, že ministerstvo tyto dokumenty zadržovalo. V pátek o tom informovala agentura Reuters.
Babiš dal „zaracha“ vládním letounům. Armáda ale odhalila, jak se věci doopravdy mají
Premiér Andrej Babiš (ANO) se rozčílil na šéfa Senátu Miloše Vystrčila za to, že využil vojenský speciál CASA k letu na start paralympiády v Itálii. Údajně se tak stalo i „přes vyslovený zákaz“ ze strany předsedy vlády kvůli repatriačním letům. Vystrčil na něj reagoval zveřejněním SMS, jelikož mu Babiš nezvedal telefon. A do toho všeho přišla armáda, která uvedla věci na pravou míru.
ŽIVĚ Trump: Od Íránu žádám bezpodmínečnou kapitulaci, žádná jiná dohoda nebude
S Íránem nebude uzavřena žádná dohoda kromě bezpodmínečné kapitulace, uvedl v pátek americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. Po výběru nového vůdce Íránu se podle něj Spojené státy a jejich spojenci zapojí do obnovy země. Trump dříve uvedl, že se musí osobně účastnit výběru íránského lídra a že Spojené státy mají na tuto pozici několik kandidátů.