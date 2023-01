Sekretářka dostala dva roky vězení, zpronevěřila miliony ze svazu zápasu

Za zpronevěru 7,6 milionu korun ze Svazu zápasu České republiky dnes Obvodní soud pro Prahu 6 uložil bývalé sekretářce dva roky vězení. Má také uhradit způsobenou škodu. Rozsudek není pravomocný. Žena se k činu přiznala.

Podle soudkyně Kláry Jantošové neumožnil závažný následek činu, aby soud obžalované uložil podmínku. Soudkyně zmínila, že od ledna do října 2021 žena vybrala z účtu svazu částku, která odpovídá dvěma třetinám ročního rozpočtu organizace. Podle soudkyně také rezignovala na to, aby se škodu snažila napravit, svazu se také až do dnešního dne neomluvila.

Obžalovaná se dnes k činu přiznala, řekla, že ji situace mrzí. Omluvila se také bývalým kolegům ze svazu. Soudu popsala, že si peníze půjčila na chod manželovy firmy, věřila prý, že je zvládne vrátit.

Státní zástupce sice v obžalobě původně požadoval podmínku, dnes ale svůj návrh změnil na tříleté vězení. Poukazoval na pasivitu ženy a také na to, že její jednání bylo pro svaz "téměř zničující".

Obhájce ženy se proti dnešnímu rozhodnutí odvolal, žalobce si pro případné odvolání ponechal lhůtu.