Za Satoranským jedině s vosím hnízdem. Český basketbalista ale slavil Štědrý den o čtyři dny dříve

před 7 hodinami

Nabitý program NBA značně ovlivnil vánoční program Tomáše Satoranského.

Washington - Napěchovaný zápasový plán v NBA donutil českého basketbalistu Tomáše Satoranského oslavit Vánoce o čtyři dny dříve. Během vánočních svátků má totiž jeho klub Washington Wizards na programu tři zápasy ve čtyřech dnech, z toho dva na hřištích soupeřů, a na oslavy tak není čas.

"Na hektické Vánoce jsem zvyklý. Za ty roky v zahraničí jsme vždycky hráli o Vánocích," řekl v rozhovoru pro Českou basketbalovou federaci Satoranský, který má za sebou páteční duel v Brooklynu, sobotní domácí duel s Orlandem a v pondělí ho čeká výjezd do Bostonu.

"Vlastně nemám Štědrý den. Museli jsme si ho udělat už 20. prosince kvůli mému nabitému programu. Ale to mi nevadí. Důležité je, že je tu rodina a že jsou lidi pohromadě. Přijela rodina od manželky. Je to super tady někoho mít. Tohle je jedna z věcí, co se v NBA musí oželet," popisoval basketbalový reprezentant.

Kromě rodiny se Satoranský těšil i na cukroví od své maminky. "Tradicí je, že ti, kdo za mnou přijedou, mi přivezou cukroví od maminky. Bez něj bych si asi nedokázal představit Vánoce. Bez včelích úlů nebo perníčků, to jsou moje nejoblíbenější druhy. Letos jsme se snažil náladu navodit i tím, že jsme poprvé koupili stromeček. Díky tomu jsou v bytě trochu víc Vánoce cítit," řekl Satoranský.

Na hřišti sice jako rozehrávač diriguje spoluhráče, ale doma při vánočním zdobní poslouchal manželku Annu, dceru známého gurmána Pavla Maurera.

"Zdobení vánočního stromku má na starosti ona, stejně jako dekoraci bytu. Do toho se nepletu. Samozřejmě ale dodržuji vánoční jídlo. Nejím kapra, ale řízky s bramborovým salátem. Od rodiny Maurerů jsem byl zasvěcen do jedení jejich tradičního ovocného salátu den po Štědrém dnu," popsal.

Do vánoční nálady dostane Satoranského i všudypřítomná výzdoba v ulicích. V tomto ohledu vidí výhodu v tom, že úřednický Washington si nepotrpí na tradiční americkou vánoční pompéznost. "Vánoční Washington se mi moc líbí. Není tolik kýčovitý jako New York. Je to spíš taková decentní výzdoba. Samozřejmě pak záleží na jednotlivých lidech, jakou si udělají výzdobu. Někteří jsou tu samozřejmě přehnaní, ale vánoční nálada ve městě je fajn," uvedl.

Štedrý den už měl i se spoluhráči. Všechny totiž překvapil kapitán týmu John Wall, který každému hráči nadělil exkluzivní hodinky Rolex v hodnotě několika stovek tisíc korun. "Překvapil nás tím. Nikdo to nečekal. Bylo to od něj hezké gesto," řekl Satoranský. "Minulý rok jsme si losovali jména, kdo komu musí potají koupit dárek. Pak jsme je 24. prosince v šatně rozbalovali. To se mi líbí. Tento rok na to ale není čas. Tak to zachránil John," dodal.

Wizards ale mysleli v době adventu i na ostatní. "Klubová nadace pomáhá rodinám v okolí Washingtonu, které to potřebují. Po tréninku jsme jeli rozdávat dárky asi pěti rodinám. To bylo pěkné. Bylo hezké být součástí takové pozitivní akce," těšilo Satoranského.

Sám však nemá rád shánění dárků. "Stresuje mě to šílenství v obchodech a to, jak jsou lidi nervózní. Nechával jsem to vždy na poslední chvíli. Letos jsme ale hodně cestovali. V prosinci jsme byli na desetidenním tripu po západě, takže jsem měl dny, kdy jsem si udělal čas a šel jsem si nakoupit takhle brzy. Jinak s tím mám problém," připustil.