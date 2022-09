Z pekla vede cesta jen nahoru, i malá země může mít velké sny, radují se baseballisté

Ačkoliv čeští baseballisté zahájili kvalifikační turnaj o postup na prestižní World Baseball Classic drtivou porážkou od Španělska 7:21, nakonec mělo jejich snažení v Regensburgu pohádkový konec a po středeční výhře nad stejným soupeřem 3:1 vybojovali historický postup.

Trenér a manažer národního týmu Pavel Chadim označil právě zahajovací debakl za odrazový můstek k nečekanému úspěchu.

"Byli jsme v pekle a odtud už vede cesta jen nahoru," poukázal Chadim na sobotní příděl 21 bodů od osmnáctinásobných medailistů z mistrovství Evropy.

"Vlastně nám to pomohlo a je to krásný pocit. Potvrdilo se, že i malá země může mít velké sny. Je to neuvěřitelné, hlavně po té sobotě. Zatím si to ani neuvědomuji," pokračoval dojatý kouč.

Jeho svěřenci si při formátu turnaje hraného na dvě porážky nemohli dovolit další zaváhání a do odvety se Španěly, které v cestě na WBC předtím zastavili v Regensburgu neporažení Britové, se probojovali po výhrách nad Francií (7:1) a domácím Německem (8:4).

Středeční rozhodující duel o druhé postupové místo s týmem složeným z řady naturalizovaných Španělů a hráčů z profesionálních amerických soutěží začal lépe favorit, ale hned ve druhé směně Martin Mužík dvoubodovým homerunem skóre otočil a ve čtvrtém inningu odpálil míček za bariéru také Marek Chlup.

Další body už na žádné straně nepřibyly a po posledním autu začali čeští baseballisté na hřišti bouřlivě oslavovat. V kvalifikaci uspěli na třetí pokus, dosud v ní nikdy nevyhráli víc než jeden zápas.

"Dokázali jsme něco obrovského v baseballu, na co nikdy nikdo nezapomene. Je to úžasný pocit," rozplýval se strůjce obratu Mužík, šestadvacetiletý hráč Sokolu Hluboká. "Jsem strašně rád, za ty starší kluky, kteří si to předtím oddřeli. Teď jsme to s nimi dokázali a budeme tam," dodal.

"Je to neskutečné, strašně špatně se to popisuje," radoval se také o deset let starší zkušený univerzál Martin Schneider z mistrovských Draků Brno, který zažil oba předchozí neúspěšné kvalifikační turnaje.

Tým vedl jako nadhazovač a španělským hráčům toho ve více než šesti odházených směnách moc nedovolil.

"S (oporou reprezentace s desetiletou zkušeností z amerických soutěží) Martinem Červenkou jsme jim vlezli do hlavy. Je to největší zápas mé kariéry, strašně jsem si to užíval. Cítil jsem tu atmosféru a podporu fanoušků. Miluju tyhle zápasy," konstatoval Schneider.

Odměna čeká baseballovou reprezentaci v březnu příštího roku. Pátý ročník WBC se za účasti dvaceti mužstev uskuteční v USA, Japonsku a na Tchaj-wanu. Český výběr nastoupí v základní skupině B v Tokiu a jeho soupeři budou vedle domácího týmu ještě Jižní Korea, Austrálie a Čína.