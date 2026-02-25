Z lyží na kolo? Klaebo po šesti zlatech připouští další výzvu, tentokrát v pelotonu

Šest zlatých na jedněch hrách a otázka „co dál“. Norská hvězda běžek mluví o kole a hned se objevil zájemce o jeho služby
Johannes Hösflot Klaebo udělal na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo něco, co se v běžeckém lyžování dlouho bralo jako sci-fi.
Vyhrál šest zlatých medailí na jedněch hrách a přepsal historii. Jenže právě takové vrcholy často spouští nepříjemnou otázku: co může následovat, když jste na sněhu porazili prakticky všechny a ve všem?
A odpověď, kterou teď norská hvězda opatrně pouští do světa, zní: kolo. Ne ve smyslu „občas si zajedu na silničce“, ale jako možná další kapitola na profesionální úrovni. V zákulisí se o tom mluví už delší dobu, teď to ale dostalo jasnější kontury díky norskému profesionálnímu týmu Uno-X Mobility. Jeho zástupci se netají tím, že by Klaeba rádi viděli aspoň na zkoušce.
Týmový šéf Uno-X a bývalý mistr světa Thor Hushovd přiznal, že Klaebovi už dřív navrhoval, aby si po olympiádě zkusil pár tréninků s cyklisty.
„Řekl jsem mu loni, že až bude po olympiádě, měl by zvážit několik testovacích tréninků s kluky z Uno-X,“ uvedl Hushovd.
A přidal i důvod, proč nejde jen o marketing: „Jel jsem s ním a je jasné, že je to přirozený cyklistický talent. Sedí na kole krásně, má skvělou kontrolu a rychle se adaptuje.“
Klaebo sám možnost úplně nesmetl ze stolu. Naopak naznačil, že po splnění olympijského cíle se tím může vážněji zabývat.
„Nejdřív musím zvládnout olympiádu, a pak uvidíme. Po olympiádě začnu přemýšlet, co bude dál, takže možná by dalším cílem mohlo být připojit se k Uno-X,“ řekl v jednom z vyjádření, které se teď znovu vytahuje na světlo.
Pro cyklistiku je to lákavý příběh i proto, že vytrvalostní profily se částečně překrývají. Běžkaři dlouhodobě používají kolo jako klíčovou část letní přípravy a norští sportovci na tom postavili celý systém. Jenže přechod do profesionálního pelotonu není jen o „motoru“.
Silniční cyklistika je řemeslo: poziční boj v balíku, jízda ve vysoké rychlosti, taktika, čtení závodu, práce pro tým. Všechny tyhle věci se nedají dohnat v pár týdnech, ani když máte plíce jako kompresor.
Proto i lidé kolem Uno-X mluví zatím spíš o testech a oťukávání než o hotovém přestupu. Pro Klaeba může být kolo další výzvou, která mu po sněhové dominanci vrátí hlad po úspěchu.
Pro tým Uno-X je to unikátní šance přivést do cyklistiky jméno, které zná i člověk, který jinak sleduje jen olympiádu.
A pro fanoušky? Příběh, u kterého si budete chtít počkat, jestli se z „možná“ jednou stane startovní číslo na dresu.
