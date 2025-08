Bizarní výjev v ženské profilize. Na palubovce znovu přistál vibrátor

Podruhé během jednoho týdne přilétla na palubovku ženské basketbalové ligy WNBA erotická pomůcka. Hráčky mluví o neúctě, ohrožení i nepochopitelné hlouposti.

Elizabeth Williamsová z týmu Chicago Sky nevěřila vlastním očím, když uviděla, co leží na palubovce | Foto: Patrick McDermott / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia

Během pátečního utkání ženské basketbalové ligy WNBA v Chicagu se znovu odehrála scéna, kterou by si většina hráček i fanoušků raději odpustila.

Na hřiště přistál artefakt ze sexshopu. Vibrátor pod košem si všimli až rozhodčí, kteří po přerušení hry nechtěný předmět odkopli mimo hru. Následně byl odklizen z palubovky.

Incident se odehrál během třetí čtvrtiny zápasu mezi domácím týmem Chicago Sky a hostujícími Golden State Valkyries, které nakonec zvítězily 73:66.

"Je to naprosto neuctivé," rozčilovala se po zápase pivotka domácího týmu Elizabeth Williamsová. "Vůbec nechápu smysl takového chování. Je to dětinské. Ten, kdo to dělá, by měl dospět."

Znepokojivá je i skutečnost, že podobný incident se stal už o pár dní dříve. V úterý během výhry Valkýr nad Atlantou.

I tehdy někdo hodil na hřiště erotická pomůcku. Hráčky se nejprve vyděsily, později prý přišla i nervózní úleva.

"Nejdřív to bylo fakt nebezpečné. A když jsme zjistily, co to je, už jsme se tomu jen smály. Nikdy jsem nic takového nezažila. Jsem ráda, že jsme se s tím dokázaly srovnat a zůstaly soustředěné," popisovala situaci italská reprezentantka Cecilia Zandalasinová, která obléká dres Valkýr.

Na celou věc reagovala i další hvězda WNBA Isabelle Harrisonová z celku New York Liberty. Na sociální síti X (dříve Twitter) napsala: "OCHRANKA ARÉNY?! Haló??! Tohle musí být lepší. Není to vtipné. Nikdy to nebylo vtipné. Házet COKOLIV na hřiště je extrémně nebezpečné."

Dva případy během jednoho týdne vyvolávají otázky o bezpečnosti a úrovni pořadatelské služby. Na první pohled může jít o bizarní happening, ale hráčky, které během zápasů riskují zdraví, mluví o hluboké neúctě a nezodpovědnosti.

Basketbalistky očekávají, že vedení soutěže i jednotlivé arény přijmou opatření, která podobným výjevům zabrání. WNBA se snaží o větší zviditelnění a profesionalizaci. Scény jako tahle jí v tom rozhodně nepomáhají.