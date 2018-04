Wizards už prohrávají v sérii 0:2, Toronto tentokrát vyhrálo o jedenáct bodů

před 6 hodinami

Washington Wizards i s Tomášem Satoranským si připsal v play off NBA druhou jasnou porážku, tentokrát Raptors podlehl na jeho palubovce 119:130. Tomáš Satoranský strávil na hřišti bezmála patnáct minut a připsal si tři body. Druhé vítězství v sérii si připsali také basketbalisté Bostonu, kteří porazili Milwaukee 120:106, a New Orleans, kteří přehráli Portland 111:102.

New York - Basketbalisté Toronta po dominantním výkonu porazili Washington 130:119 a v prvním kole play off NBA vedou 2:0 na zápasy. Tomáš Satoranský odehrál téměř 15 minut a prohru zmírnil třemi body. Ve zbývajících úterních zápasech Boston podruhé přehrál Milwaukee a Portland opět nestačil na New Orleans.

Otto Porter vstřelil po 14 sekundách úvodní koš zápasu, ale to bylo naposledy, kdy Washington vedl. V první čtvrtině hosté nestíhali v obraně a po 12 minutách prohrávali 27:44. Toronto vedlo v průběhu zápasu až o 23 bodů. Wizards se v poslední části přiblížili na pětibodový rozdíl, ale víc jim soupeř nedovolil. Domácí táhl DeMar DeRozan, který si 37 body vyrovnal osobní rekord v play off. Jonas Valenčiunas přidal 19 bodů a 14 doskoků.

"Nešel jsem tam s tím, že dám tolik bodů. Chtěl jsem hrát agresivně," uvedl DeRozan. "V útoku hrál skvěle. Potřebujeme každý bod. Odvedl skvělou práci v tom, jak četl, co od něj obrana čeká, a spočítal jim to," řekl kouč Toronta Dwane Casey.

Washingtonu nestačilo 29 bodů a devět asistencí Johna Walla, který odehrál 32 minut. "Jsme na tom bídně, ale máme spoustu sebevědomí. Rozhodně nejsme na dně," řekl Wall.

Ty Lawson, kterého Wizards angažovali na konci základní části, při své premiéře nasbíral 14 bodů a osm asistencí. Špatný zápas odehrál Bradley Beal, jenž trefil pouze tři střely z pole a při jeho účasti ve hře Washington prohrál o 37 bodů.

"Potřebujeme ho. Pokud nezahraje lépe, těžko tohoto soupeře porazíme," řekl trenér Scott Brooks. Kouč Washingtonu opět moc nedůvěřoval Satoranskému, jenž odehrál pouze 14 minut, během nichž si připsal tři body, čtyři doskoky a jednu asistenci.

Podobný průběh jako v Torontu měl i druhý zápas série Boston - Milwaukee. Domácí Celtics prohrávali pouze chvíli v první čtvrtině, ale poté si vypracovali až dvacetibodový náskok. K vítězství 120:106 zavelel Jaylen Brown 30 body.

"Lidé nás celý rok odepisují, a my jim dokazujeme, že se pletou," řekl jednadvacetiletý Brown, kterému sekundoval Terry Rozier s 23 body. Bucks vedl Jannis Adetokunbo s 30 body, devíti doskoky a osmi asistencemi. Khris Middleton přidal 25 bodů.

Ve skvělých výkonech pokračuje New Orleans. Pelicans na hřišti Portlandu prohrávali v prvním poločase až o devět bodů, ale nakonec slavili vítězství 111:102 a vedou 2:0 na zápasy. Jrue Holiday dal za vítěze v poslední čtvrtině 12 ze svých 33 bodů. Anthony Davis zaznamenal 22 bodů a 13 doskoků. Blízko k zisku triple double byl Rajon Rondo s 16 body, 10 doskoky a devíti asistencemi. Za Portland dal 22 bodů C. J. McCollum, Damian Lillard proměnil jediný ze sedmi trojkových pokusů a zůstal na 17 bodech.

1. kolo play off NBA:

Východní konference - 2. zápasy:

Toronto - Washington 130:119 (za hosty Satoranský 3 body, 4 doskoky, 1 asistence), stav série 2:0; Boston - Milwaukee 120:106, stav série 2:0.

Západní konference - 2. zápas:

Portland - New Orleans 102:111, stav série 0:2.