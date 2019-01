Westbrook s Georgem dotáhli v NBA Oklahomu k výhře nad Portlandem

před 1 hodinou

Basketbalisté Oklahomy v přímém souboji o třetí místo v tabulce Západní konference NBA porazili Portland 123:114. Toronto i bez hvězdy Kawhiho Leonarda zvítězilo 120:105 nad Sacramentem, ale v soutěži zůstalo těsně druhé za Milwaukee. To by ale muselo vyhrát všechny tři zápasy, co má k dobru, aby si udrželo pozici ligového lídra.

Oklahomu za třetí výhrou v řadě táhly obvyklé opory. Paul George nastřílel 36 bodů, Russell Westbrook zaznamenal už čtrnáctý triple double v sezoně a 118. v kariéře za 29 bodů, 14 asistencí a deset doskoků. Za Portland dal Damian Lillard 34 bodů a C.J. McCollum 31 bodů. Portland za stavu 108:113 neproměnil dva tříbodové pokusy. Poté naopak dal šest bodů za sebou George a zápas definitivně rozhodl. Sacramento drželo zápas s Torontem vyrovnaný do třetí čtvrtiny. V ní za stavu 73:73 zaznamenali Raptors šňůru 10:0, ve které dal polovinu bodů Pascal Siakam, a dvouciferný náskok už si vzít nenechali. Siakam dal nakonec 18 bodů, ještě o bod více měli Fred VanFleet a Kyle Lowry. Za Sacramento, kterému chyběl klíčový rozehrávač De'Aroon Fox, měl 22 bodů a 11 doskoků nováček Marvin Bagley. Pro Toronto to byla desátá domácí výhra v řadě, klubový rekord je 12 vítězství. Dallas ještě zabojoval o play off, ale po výhře 106:98 nad osmým týmem Západní konference Los Angeles Clippers na něj stále ztrácí ještě čtyři vítězství. Také Minnesota bojuje. Po výhře 118:91 nad posledním Phoenixem je za příčkami pro play off pozadu o dvě vítězství. Výsledky NBA: Dallas - LA Clippers 106:98, Oklahoma City - Portland 123:114, Phoenix - Minnesota 91:118, Toronto - Sacramento 120:105.

