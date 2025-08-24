Ostatní sporty

Po hromadném pádu v závodě cyklistických nadějí zasahoval i vrtulník

Při poslední etapě etapového závodu jezdců do 23 let West Bohemia Tour se dnes při hromadném pádu zranilo šest mladých cyklistů.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Reuters

"Nehoda se stala u Křečova na severním Plzeňsku, jednoho zraněného cyklistu transportoval do nemocnice vrtulník letecké záchranné služby, ostatní zraněné odvezly sanitky," řekla policejní mluvčí Karolína Korčíková.

Dva jezdci podle ní utrpěli středně těžká zranění, čtyři byli zraněni lehce.

Závod pokračuje dál. "Stala se nehoda, spadlo šest závodníků v relativně vysoké rychlosti. To se při závodech bohužel stává. Zranění byli převezeni do zdravotnického zařízení, byli při vědomí, stabilizovaní, nejsou v ohrožení života," uvedl ředitel závodu Petr Kubias.

Nehoda se stala krátce po 11:00. Záchranáři vyjeli na místo s několika sanitkami a přivolali i vrtulník.

"Vzhledem k počtu raněných jsme událost řešili v režimu hromadného postižení osob. Na místě jsme ošetřili celkem šest zraněných. Vše byli mladí muži okolo 20 let. Po ošetření byli pacienti transportováni do zdravotnického zařízení," uvedla Korčíková. Vrtulník letěl pro středně těžce zraněného jednadvacetiletého cyklistu.

West Bohemia Tour se letos jede podruhé, přesto si závod během krátké existence už získal jméno mezi nejlepšími etapovými podniky kategorie U23 v Evropě.

Na start čtyřetapového klání se ve čtvrtek postavilo 22 týmů, mezi nimi osm farmářských (development) sestav z největších stájí World Tour.

Závod začal krátkou časovkou ze Starého Plzence k hradu Radyně ve čtvrtek 21. srpna. V dalších dnech následovaly zhruba stopadesátikilometrové okruhy se starty v Rokycanech a v sobotu v Klatovech.

Dnešní etapa o délce 151,4 kilometru startovala na nádvoří plzeňského pivovaru a po trase severním Plzeňskem a částečně Tachovskem končí na plzeňském náměstí. Nehoda se podle Kubiase stala na 40. kilometru etapy.

Závod se jede za asistence policie po silnicích uzavřených pro ostatní dopravu.

