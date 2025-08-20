Naděje světové cyklistiky změří síly na West Bohemia Tour v Plzni a okolí

Už podruhé se na západě Čech rozjede West Bohemia Tour, která si během krátké existence získala jméno mezi nejlepšími etapovými závody kategorie U23 v Evropě.
Ve čtvrtek se na start postaví 22 týmů, mezi nimi osm farmářských (development) sestav z největších stájí World Tour. Závod během čtyř dnů provede peloton kopcovitým terénem Rokycanska, náročnými stoupáními Šumavy i ulicemi historické Plzně.
"Oproti loňsku je startovní pole mnohem silnější, podařilo se nám přilákat opravdu velká jména," řekl ředitel závodu Petr Kubias z Roman Kreuziger Cycling Academy.
Přijedou například zástupci celků UAE Emirates Gen Z, Bahrain Victorious Development, Groupama-FDJ, Alpecin-Deceuninck či EF Education Aevolo. Chybět nebude ani americký Hagens Berman Jayco, kazachstánská Astana Development nebo belgické sestavy Lotto a Soudal Quick-Step Devo.
Českou stopu zajistí ATT Investments a domácí reprezentace, dorazí i národní tým Slovenska.
West Bohemia Tour tak nabídne divákům příležitost vidět v akci talenty, kteří už brzy mohou patřit mezi hvězdy profesionální cyklistiky. Týmy si na podobných závodech testují jezdce, kteří se snaží udělat krok k velké kariéře.
Jedním z nich je i devatenáctiletý Slovák Matthias Schwarzbacher v barvách UAE Emirates Gen Z. Loni vyhrál prolog do Radyně a letos se stal národním šampionem v časovce.
"Je to pro mě srdcovka. Minulý rok to byla moje první velká výhra a rád bych na to navázal," sdělil mladý cyklista.
Program začne ve čtvrtek krátkou, ale prudkou časovkou ze Starého Plzence na hrad Radyně. První etapa v Rokycanech o délce 150 kilometrů nabídne pět vrchařských prémií a minimum rovin, takže může výrazně promluvit do celkového pořadí.
V sobotu čeká peloton horská etapa z Klatov s převýšením přes 2600 metrů, zatímco závěrečný den bude patřit Plzni a sprinterskému finiši přímo na náměstí Republiky před katedrálou sv. Bartoloměje.
Loňský ročník vyhrál Belgičan Victor Vaneeckhoutte, letos se však konkurence ještě znásobí. "West Bohemia Tour ukazuje, že i u nás mohou vyrůstat závody, které mají evropský význam," dodal Kubias.
Týmy na startu West Bohemia Tour 2025
F Education - Aevolo
UAE Team Emirates Gen Z
Bahrain VictoriousDevelopment Team
XDS Astana Development Team
Soudal Quick-Step Devo Team
Alpecin-Deceuninck Development Team
Lotto Development Team
Tudor Pro Cycling Team U23
Hagens Berman Jayco
Equipe continentale Groupama-FDJ
Team Novo NordiskDevelopment
Český národní tým
Slovenský národní tým
AIRTOX - Carl Ras
ATT Investments
CeramicSpeed Aros Forsikring Herning CK Elite
MaxSolar Cycling Team
Metec - SOLARWATT p/b Mantel
Pierre Baguette Cycling
Team Skyline
Tirol KTM Cycling Team
Volharding Cycling Team