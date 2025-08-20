Ostatní sporty

Naděje světové cyklistiky změří síly na West Bohemia Tour v Plzni a okolí

Radek Vičík Radek Vičík
před 24 minutami
West Bohemia Tour začíná ve čtvrtek v Plzni. Do čtyřdenního závodu nastoupí 22 týmů včetně osmi rezervních sestav World Tour.
West Bohemia Tour - ilustrační foto
West Bohemia Tour - ilustrační foto | Foto: West Bohemia Tour

Už podruhé se na západě Čech rozjede West Bohemia Tour, která si během krátké existence získala jméno mezi nejlepšími etapovými závody kategorie U23 v Evropě.

Ve čtvrtek se na start postaví 22 týmů, mezi nimi osm farmářských (development) sestav z největších stájí World Tour. Závod během čtyř dnů provede peloton kopcovitým terénem Rokycanska, náročnými stoupáními Šumavy i ulicemi historické Plzně.

"Oproti loňsku je startovní pole mnohem silnější, podařilo se nám přilákat opravdu velká jména," řekl ředitel závodu Petr Kubias z Roman Kreuziger Cycling Academy.

Přijedou například zástupci celků UAE Emirates Gen Z, Bahrain Victorious Development, Groupama-FDJ, Alpecin-Deceuninck či EF Education Aevolo. Chybět nebude ani americký Hagens Berman Jayco, kazachstánská Astana Development nebo belgické sestavy Lotto a Soudal Quick-Step Devo.

Českou stopu zajistí ATT Investments a domácí reprezentace, dorazí i národní tým Slovenska.

Související

Kdyby tak měl helmu... Ze skonu šampiona mrazí, na Tour skončil v krvavém klubíčku

Fabio Casartelli na Tour de France 1995

West Bohemia Tour tak nabídne divákům příležitost vidět v akci talenty, kteří už brzy mohou patřit mezi hvězdy profesionální cyklistiky. Týmy si na podobných závodech testují jezdce, kteří se snaží udělat krok k velké kariéře.

Jedním z nich je i devatenáctiletý Slovák Matthias Schwarzbacher v barvách UAE Emirates Gen Z. Loni vyhrál prolog do Radyně a letos se stal národním šampionem v časovce.

"Je to pro mě srdcovka. Minulý rok to byla moje první velká výhra a rád bych na to navázal," sdělil mladý cyklista.

Program začne ve čtvrtek krátkou, ale prudkou časovkou ze Starého Plzence na hrad Radyně. První etapa v Rokycanech o délce 150 kilometrů nabídne pět vrchařských prémií a minimum rovin, takže může výrazně promluvit do celkového pořadí.

V sobotu čeká peloton horská etapa z Klatov s převýšením přes 2600 metrů, zatímco závěrečný den bude patřit Plzni a sprinterskému finiši přímo na náměstí Republiky před katedrálou sv. Bartoloměje.

Loňský ročník vyhrál Belgičan Victor Vaneeckhoutte, letos se však konkurence ještě znásobí. "West Bohemia Tour ukazuje, že i u nás mohou vyrůstat závody, které mají evropský význam," dodal Kubias.

Týmy na startu West Bohemia Tour 2025

F Education - Aevolo
UAE Team Emirates Gen Z
Bahrain VictoriousDevelopment Team
XDS Astana Development Team
Soudal Quick-Step Devo Team
Alpecin-Deceuninck Development Team
Lotto Development Team
Tudor Pro Cycling Team U23
Hagens Berman Jayco
Equipe continentale Groupama-FDJ
Team Novo NordiskDevelopment
Český národní tým
Slovenský národní tým
AIRTOX - Carl Ras
ATT Investments
CeramicSpeed Aros Forsikring Herning CK Elite
MaxSolar Cycling Team
Metec - SOLARWATT p/b Mantel
Pierre Baguette Cycling
Team Skyline
Tirol KTM Cycling Team
Volharding Cycling Team

 
Mohlo by vás zajímat

Půvabná Ukrajinka pyká za doping. Z atletky se stala hvězda sociálních sítí

Půvabná Ukrajinka pyká za doping. Z atletky se stala hvězda sociálních sítí

Vážil přes 100 kilo, šikanu zažil i od trenéra. Příběh chlapce, který se vzepřel

Vážil přes 100 kilo, šikanu zažil i od trenéra. Příběh chlapce, který se vzepřel

Skynet přichází, v Číně závodili skuteční Terminatoři. Běhali, přišli také o hlavu

Skynet přichází, v Číně závodili skuteční Terminatoři. Běhali, přišli také o hlavu

Když za frajeřinu zaplatíte zlatem. Vůbec to nechápete, štvalo pak miláčka USA roky

Když za frajeřinu zaplatíte zlatem. Vůbec to nechápete, štvalo pak miláčka USA roky
Ostatní sporty sport cyklistika Obsah

Právě se děje

Aktualizováno teď
Evropané jsou únavní, ale byli dobří. Jako jedna rodina, hodnotí Trumpův muž jednání
Zahraničí

ŽIVĚ
Evropané jsou únavní, ale byli dobří. Jako jedna rodina, hodnotí Trumpův muž jednání

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 10 minutami
Surrealismus, neofašisti, Trumpovo charisma a moc. Rusové reagují na "mírový" summit
Zahraničí

Surrealismus, neofašisti, Trumpovo charisma a moc. Rusové reagují na "mírový" summit

Ruská média a politici píší o pondělním třístranném jednání o konci války na Ukrajině různě.
před 20 minutami
Na Šumavě odchytli další vlčici. Test DNA z trusu zjistí, jestli utekla z výběhu
Domácí

Na Šumavě odchytli další vlčici. Test DNA z trusu zjistí, jestli utekla z výběhu

Žádný z doposud sledovaných vlků v terénu se podle správců parku nechoval nebezpečně pro člověka, vykazovali pouze nižší míru plachosti.
před 24 minutami
Naděje světové cyklistiky změří síly na West Bohemia Tour v Plzni a okolí
Ostatní sporty

Naděje světové cyklistiky změří síly na West Bohemia Tour v Plzni a okolí

West Bohemia Tour začíná ve čtvrtek v Plzni. Do čtyřdenního závodu nastoupí 22 týmů včetně osmi rezervních sestav World Tour.
před 26 minutami
Auto

Motoristický svátek promění ulice v automobilový ráj. Blíží se Speed Festival

Motoristický svátek promění ulice v automobilový ráj. Blíží se Speed Festival
Prohlédnout si 33 fotografií
Setinová rally Memorial B. Engeho provádí veterány krásnou českolipskou krajinou.
Veterány soutěží v přesnosti na setiny.
před 1 hodinou
Trump kritizoval muzejní komplex Smithsonian. Podle něj jsou muzea v USA příliš woke
Výtvarné umění

Trump kritizoval muzejní komplex Smithsonian. Podle něj jsou muzea v USA příliš woke

"Smithsonian (Institution) je mimo kontrolu, mluví se tam pouze o tom, jak strašná je naše země, jak špatné bylo otroctví…," napsal Trump.
před 1 hodinou
Půvabná Ukrajinka pyká za doping. Z atletky se stala hvězda sociálních sítí
Ostatní sporty

Půvabná Ukrajinka pyká za doping. Z atletky se stala hvězda sociálních sítí

Maryna Bechová-Romančuková dostala čtyřletý trest za doping. Kariéru v atletice brzdí, ale na sociálních sítích se z ní stala hvězda.
Další zprávy