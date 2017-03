Wengová si doběhla v Québecu pro křišťálový glób, poprvé v kariéře

AKTUALIZOVÁNO před 27 minutami

Heidi Wengová je vítězkou Světového poháru v bězích na lyžích. I křišťálové glóby za sprint převezmou v Kanadě norští běžci.

Québec - Norská běžkyně na lyžích Heidi Wengová vyhrála poprvé v kariéře Světový pohár. Premiérový triumf v celkovém hodnocení seriálu si zajistila dva závody před koncem sezony šestým místem ve sprintu v Québecu.

Křišťálové glóby za sprint získali její krajané Johannes Hösflot Klaebo a Maiken Caspersen Fallaová. Oba v závěrečném sprinterském závodu volnou technikou uhájili vedení v průběžném pořadí.

Pětadvacetiletá Wengová, jež letos ovládla i Tour de Ski, se tak po loňském třetím místě dočkala trofeje. Obhájkyně titulu Therese Johaugová v této sezoně kvůli dopingovému trestu nezávodila.

Fallaová, která si mohla glóbus za sprint zajistit už v předposledním závodě v Drammenu, dnes v Kanadě skončila druhá za Stinou Nilssonovou. Před Švédkou nakonec hodnocení disciplíny vyhrála o 38 bodů.

Trojnásobný juniorský mistr světa Klaebo, který dnes vypadl v semifinále, je ve dvaceti letech nejmladším vítězem sprinterského hodnocení v historii. Do vedení seriálu se dostal v Drammenu a svůj náskok před Italem Federicem Pellegrinem uhájil, neboť Ital rovněž ztroskotal v semifinále. Z vítězství se dnes radoval domácí favorit Alex Harvey.

Finále SP v běhu na lyžích v Québecu - sprint volnou technikou:

Muži: 1. Harvey (Kan.), 2. Krogh (Nor.), 3. Jouve (Fr.), 4. Hamilton (USA), 5. Skar (Nor.), 6. Chanavat (Fr.).

Konečné hodnocení sprintu (po 10 závodech): 1. Klaebo (Nor.) 399 b., 2. Pellegrino (It.) 363, 3. Skar 338, 4. Krogh 323, 5. Usťugov (Rus.) 322, 6. Golberg (Nor.) 238, …88. Bartoň (ČR) 4.

Průběžné pořadí SP (po 28 z 31 závodů): 1. Sundby (Nor.) 1626, 2. Usťugov 1176, 3. Harvey 894, 4. Heikkinen (Fin.) 837, 5. Hellner (Švéd.) 673, 6. Iversen (Nor.) 647, …85. Jakš 50, 156. Bartoň 4, 164. Bauer (všichni ČR) 2.

Ženy: 1. Nilssonová (Švéd.), 2. Fallaová (Nor.), 3. Falková, 4. Ingemarsdotterová (obě Švéd.), 5. Fähndrichová (Švýc.), 6. Wengová (Nor.).

Konečné hodnocení sprintu (po 10 závodech): 1. Fallaová 558, 2. Nilssonová 520, 3. Falková 359, 4. Wengová 321, 5. Östbergová (Nor.) 306, 6. Pärmäkoskiová (Fin.) 281.

Průběžné pořadí SP (po 28 z 30 závodů): 1. Wengová 1780, 2. Pärmäkoskiová 1455, 3. Östbergová 1382, 4. Nilssonová 1259, 5. Björgenová (Nor.) 1007, 6. Digginsová (USA) 860.

