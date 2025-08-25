Legendární kapitán jako první pokořil La Manche. Za odvahu pak zaplatil životem

Před 150 lety (25. srpna 1875 ráno) vstoupil kapitán Matthew Webb do dějin jako první člověk, který bez umělých pomůcek úspěšně přeplaval kanál La Manche oddělující jižní pobřeží Anglie od kontinentální Evropy.
Jeho čin se stal symbolem neuvěřitelné fyzické síly, odolnosti a také tragické odvahy.
Budoucí námořní kapitán vyrostl u řeky Severn ve Walesu. Už jako dítě se Webb naučil plavat. Když mu bylo sedm, dokonce s pomocí bratra zachránil svého mladšího sourozence před utonutím.
Během služby v Britské obchodní flotile prokázal mimořádné hrdinství. Například v Suezském průplavu se potápěl, aby uvolnil vrtuli svého parníku zamotanou do sítě. Pak zachránil muže z rozbouřených vln Atlantiku. Za to vše si vysloužil prestižní Stanhopeho medaili.
Inspiraci ke zdolání La Manche načerpal, když četl o neúspěšném pokusu jiného plavce.
Na začátku trénoval v londýnských Lambethských lázních a krátce nato i v chladných vodách Temže.
První pokus o překonání kanálu se v srpnu 1875 nezdařil, ale ani to Webba neodradilo.
Krátce před třináctou hodinou 24. srpna 1875 zahájil v červených hedvábných plavkách za ideálních podmínek druhý pokus.
Za doprovodu několika lodí se vydal z anglického Doveru směrem ke Calais. I když byla voda studená, foukal vítr a musel překonávat silné proudy a dokonce žahnutí medúzou, po 22 hodinách dorazil do cíle.
Z vody vystoupil u francouzského pobřeží 25. srpna v 10:41. Vyčerpaný, ale vítězný. Publikum a novináři ho oslavovali jako hrdinu.
Po návratu se Webbovi dostalo obrovského uznání. V Doveru ho přivítaly davy, cestu městem doprovázely lampiony a fanfáry. Dostalo se mu darů, medailí, býval navrhován na rytířské vyznamenání. Sám napsal knihu o plavání a stal se popularizátorem tohoto sportu v Británii.
Bohužel se námořníkovi stala jeho odvaha osudnou.
Netrvalo dlouho, a když se rozhodl zdolat vířící vody u Niagarských vodopádů, vodní tlak jej ochromil natolik, že plavci selhalo dýchání. Webb se v důsledku toho utopil.
Jeho život skončil tam, kde se snažil překonat vodní sílu, kterou miloval.