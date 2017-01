Washingtonu nevyšel závěr v Bostonu a prohrál 108:117

před 10 minutami

New York - Basketbalisté Washingtonu nezvládli závěr utkání v Bostonu a po třech výhrách prohráli 108:117. Domácí rozhodli šňůrou 13:0 pět minut před koncem. Wizards přesto udrželi osmou příčku ve Východní konferenci NBA, bilanci mají po 38 zápasech vyrovnanou. Nemocný Tomáš Satoranský do Bostonu ani necestoval.

Oba týmy se několikrát střídaly ve vedení, ani jeden nedokázal výrazněji odskočit. Až pět minut před koncem vedl nápor Celtics rozehrávač Isaiah Thomas, který ve třiadvacátém zápase za sebou nastřílel přes 20 bodů. Ve středu dal bodů 38, z toho 20 právě v posledním dějství.

V hale TD Garden, kam mezi diváky dorazil i bývalý boxerský šampion Floyd Mayweather, se příliš nedařilo kapitánovi Washingtonu Johnu Wallovi. Z 21 pokusů z pole trefil jen čtyři a zřejmě ho trápilo zranění prstu i zápěstí. Bostonští hráči udrželi Walla na nejméně bodech v sezoně devíti, k nim přidal 10 asistencí. Bradley Beal se postaral o 35 bodů, Otto Porter o 20.

"V závěrečné čtvrtině zahráli opravdu povedené akce a dokázali se z nich prosadit, zatímco my minuli hodně dobrých pozic," litoval kouč Wizards Scott Brooks. "Dostávali nás pod tlak, hráli hodně fyzicky a hlavně v obraně, kde na nás pořád měli ruce. Nedokázali jsme se s tím vyrovnat a několikrát lacino ztratili míč," dodal.

Rozehrávač Oklahomy Russell Westbrook režíroval vítězství Thunder nad Memphisem 103:95 před svými fanoušky 18. triple doublem v sezoně (55. v kariéře) za 24 bodů, 13 doskoků a 12 asistencí. Ve 42. zápase si už vyrovnal tuto statistiku z minulé sezony. "Mě čísla nezajímají, já chci jen vyhrávat," řekl Westbrook.

Jeho hlavní konkurent v cestě za cenou pro nejužitečnějšího hráče základní části James Harden s Houstonem překvapivě nestačili po sérii devíti vítězství na Minnesotu a prohráli 105:119.

Druhou porážku v řadě si připsali obhájci titulu z Clevelandu a to v Portlandu 86:102, především zásluhou 27 bodů C.J. McColluma. New York prohrál ve Philadelphii 97:98, když střelu s klaksonem dokázal namířit do koše T.J. McConnell.

Výsledky NBA:

Boston - Washington 117:108, LA Clippers - Orlando 105:96, Minnesota - Houston 119:105, Oklahoma City - Memphis 103:95, Philadelphia - New York 98:97, Portland - Cleveland 102:86.

