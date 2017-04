Washington vyhrál nad Atlantou podruhé, Satoranský zůstal na lavičce

před 13 minutami

Wahington vede v sérii nad Atlantou 2:0, čtvrteční výhru 109:101 si ale Wizards po vyrovnaném boji zajistili až v poslední minutě duelu.

Wahshington - Basketbalisté Washingtonu vyhráli nad Atlantou na domácí palubovce i druhé utkání 1. kola play off NBA a v sérii vedou 2:0 na zápasy. Vítězství 109:101 si Wizards po vyrovnaném boji zajistili až v poslední minutě duelu, Tomáš Satoranský se tentokrát v týmu vítězů na hřiště nedostal a zůstal jen na lavičce.

První část vyhráli o jediný bod hosté, přestože v jejím průběhu Washington vedl už o deset bodů. Druhou ale ovládli v poměru 28:19 domácí a mohlo se zdát, že kráčí za druhou výhrou v sérii. Jenže třetí dvanáctiminutovka jim nevyšla a prohráli ji o 12 bodů.

Ve čtvrté čtvrtině ovšem Wizards znovu zpevnili obranu a rozjeli pro sebe typickou rychlou hru. Přesto se oba týmy tahaly o každý bod a ani jeden nedokázal výrazněji odskočit, až minutu před koncem se to povedlo Washingtonu. Nakonec poslední dějství vyhrál 35:23.

Wizards tradičně táhl kapitán John Wall, který stejně jako v prvním duelu nasázel 32 bodů a přidal devět asistencí. O bod méně měl na kontě Bradley Beal, který 16 bodů zaznamenal právě v poslední čtvrtině včetně klíčové trojky 38 sekund před koncem.

"Každý mi tu věří, trenér snad dokonce víc než to. Tak jsem si naběhl a zkusil to," řekl po utkání Beal a Wall na jeho adresu dodal: "Body od něj čekáme. Je to střelec. Strašně důležitý pro náš tým. A je jedno, jestli vystřelí třicetkrát." Polský pivot Marcin Gortat si připsal druhý double-double v řadě za 14 bodů a 10 doskoků.

V dresu Hawks dal nejvíce bodů Paul Millsap (27), jenž si po utkání postěžoval na styl hry soupeře. "Rozdíl je v tom, že my hrajeme basketbal a oni dělají spíš MMA (smíšená bojová umění)," řekl. Dohromady rozhodčí odpískali 55 faulů, z toho měla Atlanta k dispozici 38 trestných hodů.

Výsledky 1. kola play off NBA:

Východní konference - 2. zápas:

Washington - Atlanta 109:101, stav série 2:0.

Západní konference - 2. zápasy:

Houston - Oklahoma City 115:111, stav série 2:0; Golden State - Portland 110:81, stav série 2:0.

