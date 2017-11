Washington si proti Sacramentu připsal třetí výhru v NBA za sebou, Satoranský si zahrál tři minuty

před 5 minutami

Basketbalisté Washingtonu vyhráli v NBA potřetí za sebou a opět více než patnáctibodovým rozdílem. Sacramento v pondělí porazili 110:92 a posunuli se na třetí místo tabulky Východní konference. Tomáš Satoranský se v dresu Wizards dostal na palubovku tři minuty před koncem zápasu za rozhodnutého stavu a připsal si dva doskoky, jediný střelecký pokus z pole minul.

Washington - Sacramento přitom začalo ve Washingtonu lépe a vypracovalo si až dvouciferný náskok. Domácí ale ve druhé části, kterou vyhráli 32:19, vývoj otočili. Ve třetí čtvrtině vedli až o 22 bodů a nakonec získali osmou výhru v ročníku. Dvouciferné hodnoty v kolonce bodů mělo šest domácích hráčů, soupeře navíc Washington předčil na doskoku 50:34.

Wizards se mohli tradičně opřít o výkon kapitána a ústředního rozehrávače Johna Walla, který opět ukázal, že proti Kings zahrát umí. Minul jedinou z devíti střel z pole, což stačilo na 21 bodů, když trefil všechny čtyři trojky. Za dva zápasy tak Wall nastřílel do koše Sacramenta celkem 40 bodů a neproměnil jedinou z deseti trojek. Ve zbylých deseti utkáních má bilanci pěti proměněných z 32 pokusů z dálky.

"Mám pocit, že jsem si bral pořád stejné střely. Ale prostě jsem je proti nim zase dával, z nějakého mně neznámého důvodu. Proti ostatním se mi prostě tak nedaří," řekl Wall, který se spoluhráči vybojoval třetí domácí výhru za sebou. "Hrajeme teď mnohem intenzivněji a zlepšili jsme se hlavně v obraně," těšilo polského pivota Marcina Gortata, autora 18 bodů.

Jediného českého zástupce v soutěži Satoranského poslal kouč Scott Brooks na hřiště až v samém závěru utkání. Český reprezentant se do listiny střelců nezapsal, stihl jen doskočit po jednom míči pod oběma koši. Jeho jediný střelecký pokus zpod koše obroučkou nepropadl.

Cleveland srovnal bilanci na sedm výher a stejný počet porážek, když zvítězil v New Yorku nad Knicks 104:101. Cavaliers prohrávali v utkání už o 23 bodů a v poslední čtvrtině ještě o 15, ale dvě minuty před koncem se dostali do vedení a závěr už zvládli. LeBron James, jenž se v závěru první čtvrtiny dostal do potyčky s Enesem Kanterem, zaznamenal 23 bodů, devět doskoků a 12 asistencí.

Pivot DeMarcus Cousins dovedl 22 body, 16 doskoky a sedmi asistencemi New Orleans k vítězství 106:105 nad Atlantou. Hawks prohráli čtvrtý zápas v řadě a s bilancí pouhých dvou výher ze 14 zápasů v sezoně se dělí o pozici nejhoršího týmu ligy s Dallasem. LA Lakers zdolali Phoenix 100:93, střídající rozehrávač vítězného týmu Jordan Clarkson měl na kontě 25 bodů za 26 minut.

Výsledky NBA:

Washington - Sacramento 110:92 (za domácí Satoranský 2 doskoky), Golden State - Orlando 110:100, LA Clippers - Philadelphia 105:109, Milwaukee - Memphis 110:103, New Orleans - Atlanta 106:105, New York - Cleveland 101:104, Phoenix - LA Lakers 93:100, Portland - Denver 99:82, Utah - Minnesota 98:109.