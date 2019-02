Warriors pěti body v závěru otočili duel NBA proti Miami

před 1 hodinou

Basketbalisté Golden State udolali v nedělním utkání NBA Miami 120:118. Zápas ve vlastní hale rozhodli pěti body v poslední minutě. Vítězné trestné hody proměnil DeMarcus Cousins, předtím trojkou vyrovnal Kevin Durant, s 39 body nejlepší střelec zápasu.

Jen o dva body méně dal lídr Miami Josh Richardson. Hosté s favoritem překvapivě drželi krok. Většinu první půle dokonce vedli, nejvíce o 19 bodů. Ve druhém poločase sice Warriors šňůrou 12 bodů získali vedení na svou stranu, ale Miami ještě mohlo vyhrát.

Obhájci titulu ale měli na své straně více střelců. Klay Thompson dal v poslední čtvrtině 14 bodů a spolu s Durantem dotáhli tým k patnáctému vítězství z posledních 16 zápasů. Warriors zaostávají už jen o jedinou výhru za lídrem soutěže Milwaukee.

"Trvalo nám, než jsme se do zápasu dostali. Začali jsme, jako kdybychom vyrazili někam na nedělní procházku do parku, zatímco soupeř hrál s velkým nadšením. Ale pak jsme to zvládli," řekl Durant.

Dramatická byla i koncovka v Dallasu, kde domácí vyhráli nad Portlandem 102:101. Hosté nevyužili v závěru šanci výsledek otočit. Mavericks opět táhl nováček Luka Dončič, který dal 28 bodů, z toho rozhodujících pět v posledních dvou a půl minutách.

Philadelphia rozstřílela Los Angeles Lakers 143:120. Zasloužil se o to zejména Joel Embiid, který nasbíral 37 bodů a 14 doskoků. Nedávná posila Tobias Harris přidal 22 bodů. Lakers nepomohlo ani 39 bodů Kylea Kuzmy, který zastínil hvězdu týmu LeBrona Jamese. Ten k 18 bodům přidal 10 doskoků a devět asistencí.

Nováček Marvin Bagley III osobním rekordem 32 bodů nasměroval Sacramento k výhře 117:104 nad Phoenixem.

Výsledky NBA:

Atlanta - Orlando 108:124, Dallas - Portland 102:101, Golden State - Miami 120:118, Philadelphia - LA Lakers 143:120, Sacramento - Phoenix 117:104.