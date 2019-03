WADA prověří data od Rusů. Pokud se prokáže manipulace, budou vyloučeni z her 2020

před 1 hodinou

Experti Světové antidopingové agentury (WADA) dokončili nahrávání stažených dat z moskevské laboratoře a začnou s jejich analýzou. Ověřovat budou, zda jsou získané informace kompletní, hodnověrné a neupravené. Výkonný výbor WADA už v lednu avizoval, že pokud se ukáže, že s daty někdo manipuloval, komise dohlížející na ruskou dopingovou kauzu (CRC) doporučí vyloučení Ruska z olympijských her v Tokiu v příštím roce.

"V podstatě jsme ve virtuálním smyslu znovu vytvořili moskevskou laboratoř," řekl šéf zpravodajského a vyšetřovacího oddělení WADA Günter Younger. Celý proces by měl podle odhadů trvat dva až tři měsíce. "Ačkoliv je to ohromná výzva, jsem si jistý, že budeme schopni říct, zda něco chybí nebo není tak, jak by mělo být," dodal.

Soubor dat ze systému LIMS o velikosti 24 terabytů obsahuje veškeré dopingové testy ruských sportovců od ledna 2012 do srpna 2015. Některé z nich měly být na základě státem řízeného programu utajovány. "Jakmile si budeme jisti, že jsou data autentická, můžeme přejít do další fáze a pomoci sportovním a dalším antidopingovým organizacím zažalovat ty, kteří podváděli," dodal Younger.

Ověření získaných dat je posledním krokem potřebným k tomu, aby WADA potvrdila zatím podmínečné zrušení suspendace ruské antidopingové agentury RUSADA.

RUSADA byla kvůli skandálu s dopingovým programem na OH 2014 v Soči suspendována téměř tři roky do loňského září. Jednou z podmínek zrušení trestu bylo poskytnutí přístupu k záznamům o prováděných testech ruských sportovců do konce roku.

Odborníci WADA však získali data z moskevské laboratoře až na druhý pokus v polovině ledna. Sportovci po prvních neúspěšných pokusech vyzvali WADA k okamžitému obnovení trestu. Jejich volání ale vedení organizace nevyslyšelo a v lednu od dalšího trestu upustilo.