Vzorky nechal rozmlátit kladivem, trest platí. Sun Jang prohrál poslední odvolání

Trojnásobný olympijský vítěz v plavání Sun Jang prohrál poslední možné odvolání ve své dopingové kauze, informoval dnes nejvyšší švýcarský soud.

Čínský závodník se k němu odvolal proti loňskému verdiktu sportovní arbitráže CAS, který napadl z procesních důvodů. Jeho trest tak vyprší v květnu 2024, tedy krátce před letními olympijskými hrami v Paříži.

Sun Jang pyká za své chování během dopingové zkoušky v září 2018 v Číně. Neohlášená návštěva komisařů vyvrcholila konfrontací, při níž hvězdný plavec nařídil členovi své ochranky rozbít odebrané vzorky krve kladivem. Bránil se tvrzením, že komisaři neměli v pořádku pověřovací dokumenty, to ale později expert Světové antidopingové agentury (WADA) odmítl.

Majitel 22 medailí z OH a MS za to původně dostal od Mezinárodní plavecké federace (FINA) jen napomenutí, ale WADA se odvolala a požadovala zastavení činnosti na dva roky až osm let. Osmiletý distanc v roce 2020 Sun Jangovi uložila sportovní arbitráž CAS. Švýcarský civilní soud ale tento verdikt zrušil, protože se předseda panelu na sociálních sítích vyjadřoval hanlivě vůči Číňanům. Nová trojice arbitrů loni Sun Jangovi snížila trest na čtyři roky a dva měsíce.

Sun Jang se znovu odvolal, ale tentokrát neuspěl. "(CAS) neporušil základní principy veřejného procesu, ani nebylo porušeno Sun Jangovo právo na vyjádření," uvedl švýcarský soud. Čínský plavec musí zaplatit soudní výlohy ve výši 15.000 švýcarských franků (přes 377.000 korun). Tento verdikt by měl ukončit více než tříleté právní tahanice ohledně tohoto případu.