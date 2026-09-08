Vzhůru na kroužky. Ale s rozumem. Jinak se to prodraží
Fotbal, florbal, gymnastika nebo atletika? Ještě před pár lety stačilo vybrat sport, který dítě baví. Dnes k tomu rodiče přidávají ještě jednu disciplínu – počítání. Ceny dětských sportovních kroužků, jimiž se zabývá další díl projektu Generace bez pohybu, který připravuje Aktuálně.cz, totiž znovu rostou a rodinný rozpočet může za jedinou sezonu zatížit o tisíce korun navíc.
„Mami, já chci letos na fotbal!“
Pro dítě je to jednoduchá věta. Pro rodiče už někdy začíná matematická úloha.
Kolik stojí tréninky? Bude potřeba nové vybavení? Co členské příspěvky? A soustředění, turnaje, doprava nebo sportovní oblečení?
Sportovní kroužek už dávno není jen částka, kterou rodič jednou za pololetí pošle klubu.
Zdražování dětských sportovních aktivit letos zaznamenala velká část rodičů. Podle aktuálního průzkumu společnosti MultiSport Benefit zaregistrovalo vyšší ceny 60 procent rodičů.
Nejčastěji jde o několik stovek korun za rok. Přibližně 39 procent rodičů, jejichž peněženky už zdražení pocítily, uvádí nárůst mezi 250 a 500 korunami. Více než čtvrtina pak zaplatí o 500 až 1000 korun více.
U nemálo rodin je nárůst ještě výraznější – některé letos vydají za kroužky o 1500 nebo dokonce více než 2000 korun více než loni.
Možná si řeknete: „To není nic dramatického.“ Ale pokud má rodina dvě děti, stovky se velmi rychle mění v tisíce.
Když třeba syn chodí na florbal, dcera na gymnastiku a každý sport stojí například 3500 korun za rok, dělá to 7 tisíc korun ročně.
A když cena každého kroužku vzroste o 500 korun, je to dalších 1000 korun ročně navíc. A to stále mluvíme pouze o kurzovném či příspěvcích.
Pak přijdou další výdaje. Fotbalistům je nutné zakoupit kopačky, chrániče, dres. Ale nejen to: rodiče musí počítat i s tím, že vozí ratolesti na utkání.
Florbal se neobejde bez florbalky, vhodných tenisek, ale i startovného na turnaje.
Tenis? Pronájem kurtu, raketa, míčky a v případě závodního hráče také tučná položka za cestování.
A najednou se rodinný rozpočet prohýbá pod tíhou desetitisícových položek za rok. Někdy je to ještě víc. Tátové a mámy nadějných hvězdiček sjezdového lyžování by o tom mohli povídat hodiny.
Obrovský rozdíl v ceně může způsobit zdánlivě jednoduchá věc: kolikrát týdně dítě trénuje.
Jednou týdně může dítě chodit na sportovní kroužek za několik tisíc korun ročně.
Pokud ale začne trénovat dvakrát nebo třikrát týdně, účastní se soutěží a jezdí na soustředění, náklady rychle rostou.
Proč sportovní kroužky zdražují? Za vyššími cenami nestojí snaha klubů vydělat více. Sportovní oddíly a další organizace čelí vyšším nákladům. Platí pronájmy tělocvičen a hřišť, energie, vybavení, dopravu nebo odměny trenérům.
Právě rostoucí náklady na pronájmy, materiál a lektory patří mezi důvody, které při zdražování uvádějí také domy dětí a mládeže.
Levnější sport však nemusí automaticky znamenat lepší volbu – a dražší sport zase nemusí být automaticky kvalitnější.
Záleží na lidech, především trenérech. I v malém kroužku, kde trénink vyjde na padesátikorunu, může pracovat fantastický kouč k nezaplacení. A samozřejmě naopak.
Vyplatí se předem si udělat důkladný průzkum terénu. Například u atletiky lze v aktuální nabídce pro rok 2026/27 najít dětské kroužky v Praze za 1750 až 2350 Kč za školní rok. Jiný program nabízí atletický trénink jednou týdně za 5000 Kč za celý rok, při dvou trénincích týdně už 8200 Kč.
Pro rodiče, kteří hledají dostupnější variantu, mohou být zajímavou možností domy dětí a mládeže.
Například některé sportovní kroužky pražských DDM se i pro školní rok 2026/27 pohybují kolem několika tisíc korun za rok. Dům dětí a mládeže Praha 10 uvádí například klasickou gymnastiku za 3700 Kč ročně.
Rada pro rodiče: před přihlášením se vždy ptejte, zda cena zahrnuje členské příspěvky, pronájem sportoviště, vybavení, závody nebo další poplatky. Právě ty mohou výslednou cenu sportování podstatně změnit.
Varianta sportování pod křídly DDM může být zajímavá především pro děti, které si sport teprve zkoušejí. Mohou tam krásně zjistit, jestli je baví atletika, florbal, gymnastika nebo třeba bojové sporty. A když po půl roce dospějí k názoru, že je sport nebaví, rodinný rozpočet to obvykle bolí méně než u drahého klubového programu.
Nabízí se otázka: Má smysl na sportu šetřit? Při odpovědi je třeba vzít v potaz, že investice do sportu je jiná než do nákupu nového oblečení.
Pravidelný pohyb přináší benefit do celého života. A netýká se to pouze zdraví. Dítě získává v klubech nebo v kroužcích kontakt s vrstevníky, učí se novým dovednostem a také sbírá zkušenosti s výhrami i prohrami.
Proto by bylo krátkozraké, kdyby rostoucí ceny vedly rodiny k tomu, že děti ze sportu úplně odhlásí.
Na druhou stranu není nutné platit za všechno. Dítě nepotřebuje pět kroužků týdně. Potřebuje hlavně pohyb, který ho baví.
A ten může být překvapivě levný. Anebo může být zadarmo. Společný běh stojí rodiče a jejich potomky jen čas. Obyčejná hra s kamarády v parku jakbysmet.
Shrňme to: mnohem smysluplnější než hledat nejlevnější kroužek je pídit se po nejlepším poměru ceny a skutečného servisu, který za ni dítě obdrží.
Pomoci může několik jednoduchých pravidel:
1. Porovnejte více klubů. Stejný sport může mít mezi jednotlivými organizacemi překvapivě rozdílnou cenu.
2. Zjistěte, co je v ceně. Levnější kroužek může mít další poplatky za vybavení, závody nebo pronájem sportoviště.
3. Zeptejte se na sourozenecké slevy. Některé kluby je nabízejí.
4. Zvažte DDM nebo školní kroužky. Pro začínající sportovce mohou být velmi dobrou volbou.
5. Nekupujte hned všechno nové. U začátečníka se vyplatí počkat, zda u sportu opravdu vydrží.
6. Spočítejte celou sezonu, nejen kurzovné. Právě vybavení, závody a doprava mohou výslednou cenu výrazně změnit.
Generace bez pohybu
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