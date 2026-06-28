Vzestup české hvězdy bere dech. Manuel v Paříži opět impozantně zlepšila rekord

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel byla i při třetím startu v Diamantové lize druhá. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Marileidy Paulinovou z Dominikánské republiky. Dvacetiletá Manuel si výkonem 49,37 opět vylepšila osobní rekord, tentokrát o téměř čtyři desetiny.
Druhou příčkou česká atletka navázala na mítinky v Římě a Oslu, kde ji porazila Norka Henriette Jaegerová, která dnes v Paříži nestartovala.
Paulinová vyhrála časem 48,48 a postarala se o nejlepší výkon roku a rekord Diamantové ligy. Třetí příčku obsadila Stacey Ann Williamsová z Jamajky (49,51).
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