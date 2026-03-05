Přeskočit na obsah
Benative
5. 3. Kazimír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Výzva, jaká tu dlouhá léta nebyla. Formule 1 nabídne nové vozy, motory i týmy

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík

Obhájce titulu Lando Norris a dalších 21 jezdců se v neděli ráno našeho času postaví na start Velké ceny Austrálie. Pro formuli 1 to nebude jen začátek nové sezony, ale hned celé nové éry.

Reklama
Předchozí
123459
Pokračovat

11 týmů

Sezona 2026 přináší do formule 1 výraznou změnu. Startovní pole se rozšíří na jedenáct týmů, což znamená celkem 22 monopostů na roštu. Novým účastníkem šampionátu bude projekt Cadillac, který vznikl ve spolupráci koncernu General Motors s týmem Andretti Global. Po letech debat mezi FIA, vedením formule 1 a stávajícími týmy tak šampionát konečně získá další stáj. Vstup americké značky je vnímán nejen jako sportovní posila, ale také jako strategický krok pro další růst formule 1 ve Spojených státech, kde popularita seriálu v posledních letech výrazně roste.

Rozšíření startovního pole přichází zároveň s velkou technickou revolucí. Od roku 2026 začnou platit nové předpisy pro pohonné jednotky, které výrazně zvýší podíl elektrické energie a počítají výhradně s udržitelnými palivy. Do šampionátu proto vstoupí také nové automobilky v roli dodavatelů motorů. Audi převzalo tým Sauber a Honda se vrátí jako oficiální partner Aston Martinu. Vozy stájí Red Bull a Racing Bulls budou nově pohánět motory Ford.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump attends a Medal of Honor ceremony at the White House
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump attends a Medal of Honor ceremony at the White House
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump attends a Medal of Honor ceremony at the White House

ŽIVĚ Trump uvedl, že chce být zapojen do výběru příštího lídra Íránu

Americký prezident Donald Trump uvedl, že musí být osobně zapojen do výběru dalšího íránského lídra, přičemž odkázal na příklad Venezuely. Zároveň označil syna zabitého nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího za nepřijatelnou volbu. Řekl to v osmiminutovém telefonickém rozhovoru se zpravodajským serverem Axios. Chameneí byl zabit v sobotu na začátku izraelsko-amerických útoků na Írán.

U.S. Homeland Security Secretary Kristi Noem testifies before a Senate Judiciary Committee, on Capitol Hill in Washington
U.S. Homeland Security Secretary Kristi Noem testifies before a Senate Judiciary Committee, on Capitol Hill in Washington
U.S. Homeland Security Secretary Kristi Noem testifies before a Senate Judiciary Committee, on Capitol Hill in Washington

Americká ministryně Noemová, zodpovědná za ICE, ve funkci skončí, oznámil Trump

Americká ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová k 31. březnu ve funkci skončí, oznámil ve čtvrtek na své sociální síti Truth Social prezident Donald Trump. Novým ministrem vnitřní bezpečnosti by se podle něj měl stát republikánský senátor z Oklahomy Markwayne Mullin. Potvrdit ho ve funkci ještě musí Senát, do té doby však může Mullin začít pracovat jako úřadující ministr.

Ramzan Kadyrov, Čečensko
Ramzan Kadyrov, Čečensko
Ramzan Kadyrov, Čečensko

„Alláhu akbar!“ Kadyrovův muž jde do boje proti „antikristu“ Trumpovi

Velitel čečenské jednotky Achmat Apti Alaudinov ve videu vyjádřil podporu Íránu a vyzval k vyzbrojení spojenců proti Západu. Současně ostře zaútočil na amerického prezidenta Donalda Trumpa, kterého označil za „antikrista“. Alaudinov, o němž se spekuluje jako o možném nástupci nemocného lídra Čečenska Ramzana Kadyrova, zároveň naznačil ochotu osobně se zapojit.

Dubai's ruler Sheikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum (R) and Crown Prince Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid al-Maktoum (C) arrive to attend the Dubai World Cup horse race at Meydan Racecourse in Dubai on April 5, 2025.,Image: 984089443, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Fadel Senna / AFP / AFP / Profimedia
Dubai's ruler Sheikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum (R) and Crown Prince Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid al-Maktoum (C) arrive to attend the Dubai World Cup horse race at Meydan Racecourse in Dubai on April 5, 2025.,Image: 984089443, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Fadel Senna / AFP / AFP / Profimedia
Dubai's ruler Sheikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum (R) and Crown Prince Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid al-Maktoum (C) arrive to attend the Dubai World Cup horse race at Meydan Racecourse in Dubai on April 5, 2025.,Image: 984089443, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Fadel Senna / AFP / AFP / Profimedia

Internet zasypala podpora dubajských vládců, přidal se i jeden Čech. Jde o vládní PR?

Když se nad Dubají v posledních dnech objevily rakety a drony vyslané z Íránu, mnozí obyvatelé města zažili okamžiky, které byly pro jeden z nejluxusnějších a nejbezpečnějších koutů světa téměř nepředstavitelné. Záběry protivzdušné obrany a požárů u ikonických hotelů se rychle objevily na sociálních sítích – a spolu s nimi i reakce influencerů, kteří v emirátu žijí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama