Výzva, jaká tu dlouhá léta nebyla. Formule 1 nabídne nové vozy, motory i týmy

Obhájce titulu Lando Norris a dalších 21 jezdců se v neděli ráno našeho času postaví na start Velké ceny Austrálie. Pro formuli 1 to nebude jen začátek nové sezony, ale hned celé nové éry.
11 týmů
Sezona 2026 přináší do formule 1 výraznou změnu. Startovní pole se rozšíří na jedenáct týmů, což znamená celkem 22 monopostů na roštu. Novým účastníkem šampionátu bude projekt Cadillac, který vznikl ve spolupráci koncernu General Motors s týmem Andretti Global. Po letech debat mezi FIA, vedením formule 1 a stávajícími týmy tak šampionát konečně získá další stáj. Vstup americké značky je vnímán nejen jako sportovní posila, ale také jako strategický krok pro další růst formule 1 ve Spojených státech, kde popularita seriálu v posledních letech výrazně roste.
Rozšíření startovního pole přichází zároveň s velkou technickou revolucí. Od roku 2026 začnou platit nové předpisy pro pohonné jednotky, které výrazně zvýší podíl elektrické energie a počítají výhradně s udržitelnými palivy. Do šampionátu proto vstoupí také nové automobilky v roli dodavatelů motorů. Audi převzalo tým Sauber a Honda se vrátí jako oficiální partner Aston Martinu. Vozy stájí Red Bull a Racing Bulls budou nově pohánět motory Ford.
Návrat matadorů
Ve startovním poli se znovu objevují zkušení piloti Valtteri Bottas a Sergio Pérez, kteří v předchozích letech o své místo přicházeli. Oba mají za sebou dlouhou kariéru a řadu úspěchů – Bottas vybojoval deset vítězství v Grand Prix s Mercedesem, Ricciardo slavil osm triumfů v barvách Red Bullu a McLarenu. Pro nové či přestavované týmy jsou jejich zkušenosti cenné při vývoji monopostů podle nových technických pravidel.
Jediný nováček
Vedle zkušených pilotů se zároveň tlačí do popředí nová generace. Velkou pozornost poutá britský talent Arvid Lindblad, jeden z největších příslibů juniorského programu Red Bullu. Mladý pilot švédsko-indického původu patří mezi nejrychlejší jezdce své generace a v nižších kategoriích sbírá výrazné výsledky. Pokud se Lindblad dostává do formule 1 už v roce 2026, potvrzuje to trend posledních let, kdy týmy dávají stále více prostoru velmi mladým talentům.
Nové barvy
Několik týmů využilo změny technických pravidel jako příležitost k modernizaci vizuální identity. Audi po převzetí týmu Sauber nasazuje výraznou kombinaci černé a červené, která odkazuje na tradiční barvy značky. Nový tým Cadillac se prezentuje typickým americkým stylem s tmavě modrým základem doplněným bílými a červenými prvky. Red Bull zároveň upravuje detaily svého designu kvůli příchodu partnera -dodavatele motorů Ford. I další stáje mírně mění grafiku monopostů, aby lépe zvýraznily nové sponzory a přizpůsobily vzhled vozů moderním marketingovým trendům..
Menší a lehčí vozy
Vozy jsou menší a lehčí než v předchozích letech, což má přinést lepší ovladatelnost i atraktivnější souboje na trati. Jednou z největších změn je kratší rozvor. Vzdálenost mezi přední a zadní nápravou se zkracuje o 200 milimetrů na 3400 mm. Jezdci proto popisují nové monoposty jako obratnější a živější než vozy z roku 2025. Zmenšuje se také šířka vozů. Podlaha je o 100 milimetrů užší a úpravy se týkají i pneumatik.
Přední pneumatiky jsou o 25 milimetrů užší, zadní o 30 milimetrů. To sice může znamenat o něco menší přilnavost, zároveň ale nové proporce vytvářejí více prostoru pro souboje vozů. Ke snížení hmotnosti přispívá i zrušení systému MGU-H. Minimální hmotnost monopostu tak klesá z 800 kilogramů na 768 kilogramů. Jezdci už při prvních testech uvedli, že nižší hmotnost je za volantem znatelná a pomáhá lepší ovladatelnosti i přes nižší přítlak.
Revoluční aerodynamika
Nová pravidla aerodynamiky omezují maximální přítlak, aby vozy nebyly tak citlivé na turbulentní vzduch za soupeřem. Cílem je umožnit jezdcům jezdit blíže za sebou a vytvořit více příležitostí k předjíždění. Zásadní novinkou je také zavedení aktivní aerodynamiky. Monoposty mohou měnit nastavení některých aerodynamických prvků podle situace na trati, což například při jízdě na rovinkách pomáhá snížit odpor vzduchu.
Velkou pozornost budí řešení Ferrari, které přišlo s neobvyklou konstrukcí otočného zadního křídla. Tento prvek dokáže během jízdy měnit svůj úhel a přizpůsobovat se aktuální rychlosti vozu. Při vysoké rychlosti na rovinkách se křídlo více „otevře“ a snižuje aerodynamický odpor, zatímco v zatáčkách se vrací do polohy, která generuje vyšší přítlak. Ferrari tak hledá cestu, jak z nových pravidel vytěžit maximální výkon a zároveň zlepšit stabilitu vozu v různých typech tratí.
Nové motory
Změny v kvalifikaci
Rozšíření startovního pole na 22 monopostů přináší i drobnou, ale důležitou změnu kvalifikačního systému. V první části kvalifikace (Q1), která trvá 18 minut, nově vypadává šest nejpomalejších jezdců místo dosavadních pěti. Stejný princip platí i pro druhou část (Q2), která trvá 15 minut a na jejímž konci vypadává dalších šest jezdců. Do závěrečné části kvalifikace tak postupuje deset nejrychlejších jezdců. Třetí část kvalifikace (Q3) zůstává v zásadě stejná jako v minulosti, pouze její délka je nově 13 minut. Právě v této části se deset nejlepších jezdců utká o přední pozice na startovním roštu.
Nejistota v kalendáři
V kalendáři formule 1 pro sezonu 2026 panuje nejistota kvůli napětí na Blízkém východě. Organizátoři šampionátu sledují bezpečnostní situaci v regionu, protože ohroženy mohou být zejména závody v Bahrajnu a Saúdské Arábii. Pokud by nebylo možné podniky uspořádat, vedení formule 1 už má připravené náhradní varianty.
O pořádání Velké ceny projevily zájem okruhy v portugalském Portimau a italské Imole, které v minulých letech v kalendáři už figurovaly. Obě tratě jsou schopny závod uspořádat v relativně krátkém čase. Formule 1 tak má připravený krizový plán, aby případné výpadky v kalendáři nenarušily průběh sezony.
