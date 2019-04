"Vysmívat se soupeři je nesmysl." Procházka se pere v duchu myšlenek samurajů

před 2 hodinami

Jiří Denisa Procházka a jeho trailer k zápasu. | Video: Youtube.com

Jednou na něj zakřičel trenér "Deniso", on se otočil, všichni se zasmáli a jemu zůstala ženská přezdívka. Bojovník MMA Jiří Procházka však rozhodně není žádná slečinka, v kleci to umí a jeho kvalit si všimli i za hranicemi. O víkendu si to v japonské Jokohamě rozdá s hvězdným Američanem Muhammedem Lawalem o pás prestižní organizace Rizin FF. V rozhovoru pro Aktuálně.cz se rozpovídal o tom, jak ho v boji inspiruje myšlení japonských samurajů.

Pro váš osobní i sportovní život je zásadní Kniha pěti kruhů japonského samuraje Mijamota Musašiho. Jak žijete a zápasíte podle myšlenek samurajů? Kniha pěti kruhů mi dala životní směr. Myšlenky a zásady Mijamota Musašiho mě směřují na nejupřímnější cestě k pravému životu v nejupřímnějším slova smyslu. Jak se to tedy projevuje v zápase? Myslím, že je pro mě podstatná myšlenka jít po nejupřímnější cestě bojovníka a jít do soubojů, které jsou třeba i na život a na smrt. Po pochopení těchto myšlenek jste snil o kariéře v prestižní japonské organizaci Rizin FF? Je pravda, že sen o kariéře v Rizinu se mi splnil naprosto nečekaně až po přečtení knihy, ale jsem velmi rád, že jsem dostal šanci poznat a pochopit Japonsko nejen při čtení knihy, ale také osobně. Kniha pěti kruhů je také o respektu a přístupu samurajů k soupeři. Co si myslíte o současném fenoménu trash talku v MMA, tedy nadávkám a vysmívání se soupeřům? Myslím, že jsou spory mezi zápasníky, které nejsou hrané. Ale většinou hrané jsou a jde jen o to, aby zápasníci získali sebevědomí a nahlodali ho soupeři. Je pravda, že často jde také jen o promo zápasu. Pro mě osobně je to nesmysl. Po Vémolovi se pustil do promotéra XFN i Ondruš. Je to lhář, rozčiluje se bojovník číst článek Vy tedy přistupujete k soupeři podle myšlenek samurajů s naprostým respektem. Jak se ale při souboji v kleci oprostíte od toho, že mu v podstatě svým nekompromisním stylem boje jdete "po krku"? Je to boj, třeba samurajové také bojovali na život a na smrt, prostě šli do souboje smíření se smrtí, ale přesto šli po vítězství. Při souboji v kleci jde však především o tom, aby zápasník šel nekompromisně po vítězství a nezatahoval do toho mysl. Je potřeba, aby ho poslouchalo tělo a mysl a všechno šlo v podstatě samo. O víkendu vás čeká zápas o pás šampiona Rizinu v japonské Jokohamě proti americkému zápasníkovi Muhammedu "King Mo" Lawalovi, který má na kontě spoustu bitev v prestižní americké organizaci Bellator MMA. Jaký je to soupeř? Je to zápasník, který je kvalitní v postoji i na zemi a zápasil proti skvělým soupeřům. Jsem velmi rád, že je to právě takový protivník, a snad si dojdu pro pás šampiona. Lawal vám dal v posledním společném zápase KO, protože jste doplatil na "splašenost". Jdete do zápasu o titul s myšlenkami, že se mu pomstíte také KO? Při zápase jdu hlavně po cestě vítězství. Ale je to můj styl, takže si přeju, aby mi ho zajistilo právě KO. Ať už zápas o titul dopadne jakkoli, ještě půjdete po cestě samuraje v Rizinu, nebo přestoupíte do nejprestižnější a nejslavnější MMA organizace na světě UFC? Myslím, že na všechno je ještě čas, teď se soustředím na zápas o titul v Rizinu. Ve smlouvě mám ještě tři zápasy, které odzápasím, a pak si všechno v klidu promyslím.

autor: Jakub Vacek | před 2 hodinami