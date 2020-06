Výsměch, zavrhl Fury nabídku Tysona. S boxem za 15 miliard legenda nepochodila

Vysloužilý boxerský šampion Mike Tyson, který plánuje velkolepý comeback, stále nenašel svého soupeře. Z pecky v podobě klání proti Tysonovi Furymu nakonec nic nebude.

Fury přezdívaný "Gypsy King" patří v 31 letech k nejtvrdším boxerům vůbec, je šampionem organizace WBC. Přesto od Tysonova týmu dostal nabídku.

"Jeho lidé mě kontaktovali, přímo s Mikem jsem si pak volal," potvrdil Fury, načež prozradil, proč k zápasu, který by nepochybně strhl mediální bouři, nedošlo.

"Mike ohledně našeho utkání mluvil o částce půl milionu liber (skoro 15 miliard korun, pozn. red.), ale to, co mému týmu přistálo na stole, byl výsměch, úplně šílený," vysvětloval aktuální šampion, který zřejmě nebyl spokojený se svým podílem. Otázkou je, zda miliardy vůbec byly ve hře, nebo si je Tyson jen vysnil.

"Ať už Mikeovi nabízel peníze kdyokoliv, my bychom dostali jen drobné," dodal Fury.

Poté přiblížil ještě jednu možnost, jak k duelu mohlo dojít: "Dostal jsem nabídku na deset milionů dolarů (asi 240 milionů korun) od ESPN, abych s Mikem udělal boxerskou exhibici."

"Všichni už to ale hodili za hlavu," mávl rukou "Gypsy King".

Dřív sebevědomě prohlašoval, že by porazil Tysona i v jeho nejlepších letech. Jenže teď už je "Železnému Mikeovi" 53 let. A Fury couvá.

"Bylo by skvělé se s ním v ringu utkat, ale kdybych prohrál, lidé by říkali, že jsem odpad, protože mě porazil 53letý chlap. A kdybych vyhrál já, všichni by mě měli za tyrana," vysvětloval Fury.

"Každopádně bych prohrál ve všech případech," doplnil.

Nezlomily ho ani miliony od stanice ESPN. "Nestály mi za to, abych bojoval s chlápkem, který je za zenitem."

Tyson je v boxerském důchodu už 15 let, během kterých oznámil bankrot nebo našel lásku k marihuaně. Jak ale ukazuje v pravidelných ukázkách z tréninků, rychlost neztratil. A stále umí rozdat hodně tvrdou ránu. Fury ji však nepocítí.