„Výsluní, nebo totální peklo.“ Belgie není úplný gigant, obavy nahání dvě „zvířátka“

Čeští volejbalisté se v pondělním osmifinále mistrovství Evropy utkají v Turíně s Belgií, která se opírá především o výkony hvězdného univerzála Ferreho Reggerse a smečaře Sama Derooua.
S Belgičany, kteří ovládli skupinu C v Tampere, Češi po čtyřech hladkých vítězstvích v řadě poslední dva oficiální zápasy těsně prohráli, naposledy v přípravě na letošní šampionát.
Na velké akci se oba týmy dosud nestřetly.
„Víme o nich dost, stejně jako oni o nás. Takže víme, že mají taky menšího nahrávače jako my a potom taková dvě ‚zvířátka‘ (Reggerse a Derooua), která rozhodují o tom, jestli ten tým vyhraje, nebo prohraje,“ řekl českým novinářům v Turíně trenér Jiří Novák.
Češi, kteří byli loni čtvrtí na mistrovství světa, obsadili ve skupině A poslední postupové čtvrté místo, když v Modeně po třech úvodních výhrách podlehli favorizovaným Italům i Slovincům.
Belgie uhájila první místo v céčku před domácím Finskem. S ním sice vzájemný duel v pěti setech prohrála, ale ve zbývajících čtyřech zápasech získali Belgičané plný počet bodů.
„V Belgii jsme byli ještě pod plnou přípravou na mistrovství Evropy. Teď je to play off a bude záležet hlavně na malých detailech. Kdo se dobře vyspí, komu půjde servis. Je to jenom jeden zápas a ten vás buď může poslat na výsluní, nebo do totálních pekel,“ prohlásil smečař Lukáš Vašina, s 72 body nejproduktivnější český hráč na turnaji.
„Víme, že jdeme na výborného soupeře, ale nejdeme na úplného giganta. Takže si to můžeme rozdat na férovku, a kdo bude lepší, tak postoupí,“ uvedl Novák.
Zápas začne v 16 hodin, vítěz narazí ve středečním čtvrtfinále v Turíně na lepšího ze zápasu Slovinsko - Srbsko.
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