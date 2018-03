Basketbalisté Portlandu si v NBA poradili i s Jamesem a oslavili jedenáctou výhru v řadě

před 1 hodinou

Hráči New Orleans nastoupili k zápasu jen několik hodin po úmrtí majitele klubu, San Antoniu podlehli o pět bodů.

Portland - Basketbalisté Portlandu přehráli Cleveland 113:105 a vítěznou sérii v NBA prodloužili už na jedenáct zápasů. Hostům, jejichž tým trápila velká marodka, nepomohlo ani 35 bodů LeBrona Jamese. Podesáté v řadě zvítězilo Toronto, které porazilo Indianu 106:99.

C.J. McCollum nastřílel v dresu Portlandu 29 bodů, Damian Lillard k 24 bodům přidal devět asistencí. Naděje hostů držel James, který nasbíral i 14 doskoků, šest asistencí, tři bloky a dva zisky, na rozjeté soupeře to ale nestačilo.

Portland si další výhrou upevnil třetí místo v Západní konferenci. Cleveland zůstal na východě čtvrtý, ale na záda mu dýchají Washington s Tomášem Satoranským a Philadelphia.

V čele Východní konference s jistotou postupu do play off je Toronto, které na hřišti Indiany ještě ve třetí čtvrtině prohrávalo o deset bodů. DeMar DeRozan ale ve druhé půli nastřílel šestnáct ze svých 24 bodů a dirigoval obrat. Jonas Valančiunas přispěl ke čtvrteční výhře 16 body a 17 doskoky, Pacers nakonec nestačilo ani 22 bodů Darrena Collisona.

Důležitou výhru v boji o postup do play off vybojovalo San Antonio, které přehrálo New Orleans 98:93 a drží osmé místo v Západní konferenci. Spurs vedl s 25 body LaMarcus Aldridge, Dejounte Murray přidal 18 bodů a 12 doskoků. V dresu Pelicans, kteří do zápasu nastoupili jen několik hodin po úmrtí majitele Toma Bensona, nastřílel 24 bodů Jrue Holiday.

Hráči Philadelphie zvítězili na palubovce New York Knicks 118:110, když v poslední čtvrtině smazali osmibodové manko. Sixers se mohli opřít o 29 bodů a deset doskoků Joela Embiida, 21 bodů a 12 doskoků přidal Dario Šarič. Osmý triple double v sezoně zaznamenal nováček Ben Simmons, jenž k 13 bodům připojil deset doskoků a 12 asistencí.

Osmý triple double v ročníku si připsal i Nikola Jokič, který přispěl 23 body, 12 doskoky a deseti asistencemi k výhře Denveru nad Detroitem 120:113. Jamal Murray vedl Nuggets s 26 body, Will Barton přidal o tři body méně. V dresu Pistons se Blake Griffin dostal na 26 bodů a devět asistencí, náhradník Dwight Buycks nastřílel 22 bodů a Andre Drummond zaznamenal 21 bodů a 17 doskoků.

Charlotte Hornets přehráli Atlantu a Nicolas Batum rovněž přispěl k výhře dvouciferným zápisem ve třech kategoriích. Francouzský hráč nasbíral deset bodů, deset doskoků a 16 asistencí. Dwight Howard zazářil s 33 body a 12 doskoky.

Výsledky NBA:

Atlanta - Charlotte 117:129, Denver - Detroit 120:113, Houston - LA Clippers 101:96, Indiana - Toronto 99:106, Memphis - Chicago 110:111, New York - Philadelphia 110:118, Portland - Cleveland 113:105, San Antonio - New Orleans 98:93, Utah - Phoenix 116:88.

Tabulky:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Toronto 68 51 17 75,0 2. x-Boston 68 46 22 67,6 3. Philadelphia 67 37 30 55,2 4. New York 69 24 45 34,8 5. Brooklyn 68 21 47 30,9

Centrální divize:

1. Indiana 69 40 29 58,0 2. Cleveland 68 39 29 57,4 3. Milwaukee 68 36 32 52,9 4. Detroit 68 30 38 44,1 5. Chicago 68 24 44 35,3

Jihovýchodní divize:

1. Washington 69 39 30 56,5 2. Miami 69 36 33 52,2 3. Charlotte 69 30 39 43,5 4. Orlando 69 21 48 30,4 5. Atlanta 69 20 49 29,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. x-Houston 68 54 14 79,4 2. New Orleans 68 39 29 57,4 3. San Antonio 69 39 30 56,5 4. Dallas 68 22 46 32,4 5. Memphis 68 18 50 26,5

Severozápadní divize:

1. Portland 68 42 26 61,8 2. Oklahoma City 70 41 29 58,6 3. Minnesota 69 40 29 58,0 4. Utah 69 39 30 56,5 5. Denver 69 38 31 55,1

Pacifická divize:

1. x-Golden State 68 52 16 76,5 2. LA Clippers 67 37 30 55,2 3. LA Lakers 68 31 37 45,6 4. Sacramento 69 22 47 31,9 5. Phoenix 70 19 51 27,1

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.