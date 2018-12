Vypadáme jako úplní ignoranti, přiznal florbalista Garčar po výbuchu s Lotyšskem

před 31 minutami

Tohle se opravdu nepovedlo a čeští florbalisté to vědí. Na domácím světovém šampionátu podlehli Lotyšsku 3:4, ale zbraně neskládají.

"Všichni, kteří se o florbal zajímají, tak vidí, jakým způsobem se tady zatím prezentujeme," uvedl obránce Milan Garčar.

"Vnitřně nás to užírá a nejsme k tomu lhostejní. Rádi bychom se tady prezentovali hrou, kdy nám budou všichni tleskat a vynášet nás do nebes, ale zatím to vypadá, že jsme úplní ignoranti a neudělali jsme nic," přiznal zkušený český zadák.

Domácí celek se pořádně trápil už v zahajovacím utkání s Německem, které rozhodl až v závěrečné třetině. Proti Lotyšsku už ostudu neodvrátil.

"Klíčová byla druhá třetina, do které jsme nenastoupili dobře a začali jsme být statičtější, čímž jsme dostali soupeře výrazně do hry. Když Lotyšsko cítí energii a to, že má šanci vyhrát, tak je to velmi nepříjemný soupeř," prohlásil asistent trenéra Milan Fridrich.

Podle kouče se Češi kromě třetí třetiny málo tlačili do střelby. "Spíš jsme ty situace přehrávali. Potřebujeme mít velkou zásobu střel a tlaku do branky, který přišel pozdě. Určitě to komplikace je. Důležité je, jak se s tím dokážeme vypořádat a jak to bude fungovat dál," uvedl Fridrich.

I když se mužstvo v Praze trápí, nic nevzdává. "Ideální bude v úterý proti Švýcarsku ukázat, že něco umíme a není to pouťový turnaj z naší strany, protože bychom asi zahodili všechno, co se tady dělo kolem," předsevzal si Garčar.

"Sebevědomí je určitě pocuchané dost," uznal kapitán Česka Matěj Jendrišák. "Na druhou stranu máme den na to se vzpamatovat a předvést to, co v nás je, protože hrajeme pod své možnosti," burcoval také on.