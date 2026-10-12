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Sport

Vyhrály olympiádu, ráno jedna z nich zemřela. Z příběhu československých gymnastek mrazí

Rudolf Černík
Rudolf Černík
Rudolf Černík
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Je tomu přesně 101 let, co se narodila Eliška Misáková, členka týmu gymnastek, z jehož příběhu dodnes mrazí. Velký sportovní triumf totiž zastínila tragédie. Na olympiádě v Londýně v roce 1948 získaly československé reprezentantky zlato, jen pár hodin nato však právě Misáková zemřela. Bylo jí pouhých 22 let.

Eliška MISÁKOVÁ
Eliška MisákováFoto: ČTK /
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Dva roky trvalo hledání optimální sestavy pro soutěž sportovních gymnastek na olympiádě v Londýně 1948.

„Zprvu nás bylo sto dvacet šest. Během té doby jsme absolvovaly množství soustředění a závodů,“ popsala sokolská náčelnice Marie Provazníková náročný výběr ideálního složení.

Do britské metropole nakonec zamířily Božena Srncová, Zdeňka Honsová, Věra Růžičková, Milena Müllerová, Zdeňka Veřmiřovská, Olga Šilhánová, Marie Kovářová, Miloslava Misáková a její sestra Eliška.

Právě u Elišky (vinou překlepu v nominaci na olympiádu se její datum narození někdy nesprávně uvádí 12. října 1926) se už během cesty na hry objevily zdravotní potíže, po příletu do Londýna pociťovat bolesti hlavy a nevolnost. Záhy se přidaly bolesti zad a teplota.

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Protože se její zdravotní stav nelepšil, byla převezena do nemocnice, kde lékaři diagnostikovali její nemoc jako dětskou obrnu, v té době prakticky neléčitelnou.

Na místo Elišky Misákové, jejíž stav se prudce zhoršoval, se tak posunula původně náhradnice Růžičková.

Ve chvíli, kdy československé gymnastky nastupovaly k poslední disciplíně, společné skladbě s kužely, přišla zpráva, že pro Elišku už není žádná naděje.

Přesto se družstvu bezchybným výkonem podařilo předstihnout největší soupeřky z Maďarska a vybojovat zlatou medaili.

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Radost z triumfu netrvala dlouho. Jen pár hodin po vítězství svých kamarádek dvaadvacetiletá Eliška Misáková v londýnské nemocnici Uxbridge v 7.30 zemřela.

Při slavnostním vyhlášení vítězů byla československá vlajka olemována černou stuhou, Misáková jako jediný sportovec v dějinách olympijských her dostala čestnou zlatou medaili in memoriam. Její tělo bylo zpopelněno přímo v Londýně.

Podle dokumentu Zlato pro Elišku byli již rodiče sester Misákových v roce 1948 po smrti. Eliška měla kromě sestry Miloslavy ještě druhou sestru Marii.

Byl to právě Mariin manžel, bývalý pilot RAF, který sportovkyně i urnu s popelem zesnulé Elišky přepravil po olympiádě z Londýna do Československa.

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Gymnastky, zasažené smrtí své kamarádky, si ve své vlasti nemohly úspěch ani užít. V Československu se totiž naplno chopili moci komunisté, kteří považovali sokolské hnutí za nepřátelské a záhy ho zakázali.

O triumfu v Londýně se tak prakticky nemluvilo a nepsalo. Zvlášť, když se Provazníková ihned po olympiádě rozhodla pro emigraci.

Družstvo olympijských vítězek se rozpadlo, většina z dívek se poté věnovala rodině či civilní profesi. Některé později působily jako gymnastické trenérky.

Srncová se ještě zúčastnila olympiády v Helsinkách 1952, kde získalo družstvo žen bronz. Z londýnských vítězek v něm byla sama…

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