Vyhrály olympiádu, ráno jedna z nich zemřela. Z příběhu československých gymnastek mrazí

Je tomu přesně 101 let, co se narodila Eliška Misáková, členka týmu gymnastek, z jehož příběhu dodnes mrazí. Velký sportovní triumf totiž zastínila tragédie. Na olympiádě v Londýně v roce 1948 získaly československé reprezentantky zlato, jen pár hodin nato však právě Misáková zemřela. Bylo jí pouhých 22 let.
Dva roky trvalo hledání optimální sestavy pro soutěž sportovních gymnastek na olympiádě v Londýně 1948.
„Zprvu nás bylo sto dvacet šest. Během té doby jsme absolvovaly množství soustředění a závodů,“ popsala sokolská náčelnice Marie Provazníková náročný výběr ideálního složení.
Do britské metropole nakonec zamířily Božena Srncová, Zdeňka Honsová, Věra Růžičková, Milena Müllerová, Zdeňka Veřmiřovská, Olga Šilhánová, Marie Kovářová, Miloslava Misáková a její sestra Eliška.
Právě u Elišky (vinou překlepu v nominaci na olympiádu se její datum narození někdy nesprávně uvádí 12. října 1926) se už během cesty na hry objevily zdravotní potíže, po příletu do Londýna pociťovat bolesti hlavy a nevolnost. Záhy se přidaly bolesti zad a teplota.
Protože se její zdravotní stav nelepšil, byla převezena do nemocnice, kde lékaři diagnostikovali její nemoc jako dětskou obrnu, v té době prakticky neléčitelnou.
Na místo Elišky Misákové, jejíž stav se prudce zhoršoval, se tak posunula původně náhradnice Růžičková.
Ve chvíli, kdy československé gymnastky nastupovaly k poslední disciplíně, společné skladbě s kužely, přišla zpráva, že pro Elišku už není žádná naděje.
Přesto se družstvu bezchybným výkonem podařilo předstihnout největší soupeřky z Maďarska a vybojovat zlatou medaili.
Radost z triumfu netrvala dlouho. Jen pár hodin po vítězství svých kamarádek dvaadvacetiletá Eliška Misáková v londýnské nemocnici Uxbridge v 7.30 zemřela.
Při slavnostním vyhlášení vítězů byla československá vlajka olemována černou stuhou, Misáková jako jediný sportovec v dějinách olympijských her dostala čestnou zlatou medaili in memoriam. Její tělo bylo zpopelněno přímo v Londýně.
Podle dokumentu Zlato pro Elišku byli již rodiče sester Misákových v roce 1948 po smrti. Eliška měla kromě sestry Miloslavy ještě druhou sestru Marii.
Byl to právě Mariin manžel, bývalý pilot RAF, který sportovkyně i urnu s popelem zesnulé Elišky přepravil po olympiádě z Londýna do Československa.
Gymnastky, zasažené smrtí své kamarádky, si ve své vlasti nemohly úspěch ani užít. V Československu se totiž naplno chopili moci komunisté, kteří považovali sokolské hnutí za nepřátelské a záhy ho zakázali.
O triumfu v Londýně se tak prakticky nemluvilo a nepsalo. Zvlášť, když se Provazníková ihned po olympiádě rozhodla pro emigraci.
Družstvo olympijských vítězek se rozpadlo, většina z dívek se poté věnovala rodině či civilní profesi. Některé později působily jako gymnastické trenérky.
Srncová se ještě zúčastnila olympiády v Helsinkách 1952, kde získalo družstvo žen bronz. Z londýnských vítězek v něm byla sama…
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