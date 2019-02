Vyhozené koleno i pokažený trik. Čeští skateboardisté si na MS vybrali smůlu

před 11 hodinami

Nikdo nevěděl, jak to bude vypadat. Skateboarding zažil v lednu v Brazílii premiérové mistrovství světa a zahájil tím první kvalifikační boje o olympijské hry v Tokiu. Čeští reprezentanti si vybrali smůlu. Tomáš Vintr si těsně před závody pochroumal koleno a Maximu Habancovi unikl postup do dalších kol jen o pár desetin bodů.

Češi měli na šampionátu, který hostil 168 závodníků ze 42 zemí, dva reprezentanty. Závodili v disciplíně street, která imituje prostředí ulice, a v mužské i ženské kategorii.

Tomáše Vintra bohužel trápilo bolavé koleno a ač odjel jízdu čistou, nemohl si v ní dovolit předvést to nejlepší a tak pomýšlet na postup z kvalifikace závodu.

"Den před závodem jsem si poranil koleno, které už jsem neměl úplně v pořádku, když jsem přijel, tímhle se to dodělalo. Dokonce jsem myslel, že nebudu moct nastoupit, ale ráno jsme to zafixovali, co to šlo a dal jsem to na nějakých 50 procent aspoň pro účast," vysvětlil Aktuálně.cz Vintr.

Maxim Habanec měl skvělou formu a do poslední jízdy bojoval o postup do dalších kol. To mu nakonec pouze o dvě místa uteklo a skončil na 22. pozici.

"Tentokrát se mi jízda povedla, pokazil jsem jen poslední nejtěžší trik a to mě zřejmě stálo postup, chybělo mi asi 0,22 bodu. Samozřejmě respektuju rozhodnutí rozhodčích a snad se mi bude dařit líp," doufá Habanec.

Mistrovství světa ovládl Američan Nyjah Huston, který sváděl bitvu s domácím Kelvinem Hoeflerem. Ke zklamání brazilského publika, pokaždé, když se jejich oblíbenec k Hustonovi přiblížil, dokázal na to jezdec s přehledem odpovědět a pojistit si první místo. V ženách putovalo vítězství na druhou stranu světa, kam ho odvezla Japonka Nishimuraová. Na Brazílii opět zůstalo jen místo druhé, které vybojovala Bufoniová.

"Pro skateboarding i pro spoustu jezdců to byl trochu krok do neznáma, protože šlo o první mistrovství a k tomu hned začátek kvalifikace na olympiádu, přesto byl výsledek pro reprezentaci motivační a víme na čem pracovat," dodal Jan Lankaš, předseda České skateboardové asociace.

Mezinárodní i domácí sezóna začínají opět na jaře, kdy startuje série Street League i domácí skateboardový pohár. Pokračovat by měly i závody olympijské kvalifikace. "Budeme se snažit objet všechny, mělo by se závodit na všech kontinentech," říká Vintr.