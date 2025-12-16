Výbuch vzteku na MS v šipkách. Skot se popálil a bušil pěstí, diváci ho vypískali

Mistrovství světa v šipkách pořádá každoročně Londýn. Jak složité je zde hrát proti domácímu hráči, to v pondělí poznal Skot Cameron Menzies. Vyřazení v prvním kole s obrovskou nepřízní fanoušků vůbec neunesl a předvedl vzteklou scénu. Později se omlouval a vysvětloval.
26. hráč světa Menzies byl proti Charliemu Manbymu papírovým favoritem. V zápase hraném na tři vítězné sety vedl 1:0 a 2:1, ale dvacetiletý anglický mladík se vždy dotáhl.
Rozhodující pátá sada pak přinesla vskutku spektakulární rozuzlení.
Menzies prohrával 1:2 na legy a bylo znát, že mu tečou nervy. Diváci v Alexandra Palace na Skota pískali, bučeli, oslavovali každou jeho nepovedenou šipku.
Když Menziesovi ke všemu rozhodčí neuznal jeden hod kvůli překročení odhodové čáry, už to ve Skotovi doslova vřelo.
Nadával, udeřil do svého stolku s vodou a na bouřlivou odezvu diváků reagoval tak, že vzal do ruky láhev a naznačil, že ji hodí mezi publikum.
Od Manbyho ještě dostal šanci vrátit se k terči, ale vyrovnat skóre setu nedokázal. Pak už mladý Angličan zápas ukončil a pustil se do oslav. Debut na mistrovství světa zvládl vítězně.
Menzies v tu chvíli ztratil hlavu.
Nejdříve holou rukou zastavil ohňostroj, který vedle něj tryskal na oslavu Manbyho vítězství, pak si zlost znovu vybil na stolku s vodou. Zuřivě do něj bušil zespodu pěstí.
Soupeře na znamení gratulace alespoň krátce objal, pravou ruku už měl totiž celou od krve. A po promluvě od rozhodčího rozzuřený Menzies pódium opustil.
O několik hodin později vydal šestatřicetiletý skotský šipkař prohlášení.
"V prvé řadě bych se chtěl omluvit za to, co se stalo. Omlouvám se, že jsem takto reagoval. Neomlouvá mě to, ale poslední dobou mám v hlavě spoustu věcí a na konci zápasu už toho bylo na mě moc,“ napsal Menzies.
"Nedávno mi zemřel strýc Gary a není to pro mě lehké. Viděl jsem ho čtyři dny před smrtí a jeho pohled mi ukázal, jak moc jsem pro něj znamenal. Choval se ke mně jako k vlastnímu synovi,“ vysvětloval Skot.
"Pokud bych Charlieho (Manbyho) porazil, hrál bych druhé kolo v den strýcova pohřbu, což mi dost leželo v hlavě. Ještě jednou chci říct, že to neomlouvá moje chování na pódiu, a nechci, aby to jakkoli ubralo na výkonu Charlieho. Zasloužil si vyhrát,“ dodal Menzies.
"Ano, někdy jsem emotivní, ale tento způsob není správný,“ uzavřel šipkař, který je ve Velké Británii velmi známý i proto, že čtyři roky tvořil pár s populární anglickou hráčkou Fallon Sherrockovou.
Menziesův výbuch vzteku bude řešit pořadatel šampionátu PDC (Professional Darts Corporation), organizace šipkařských profesionálů.
Zároveň prostřednictvím svého generálního ředitele Matthewa Portera vyjádřila Skotovi podporu ve věci jeho zdraví a psychické pohody. "To je naší hlavní prioritou,“ řekl Porter.
Světový šampionát v šipkách, který začal ve čtvrtek 11. prosince, potrvá až do soboty 3. ledna.
První český zástupce Karel Sedláček vypadl v úvodním kole po porážce 0:3 s Nizozemcem Wesselem Nijmanem. Druhý Čech Adam Gawlas nastoupí dnes večer proti favorizovanému Gerwynu Priceovi z Walesu.
Jak vidí Moskva mírová jednání? Brutálně upřímná odpověď ruského velvyslance šokovala
Takhle tvrdě to zatím žádný ruský představitel neřekl: „Ukrajina se musí vzdát!“ Ruský velvyslanec ve Velké Británii Andrej Kelin to otevřeně řekl v rozhovoru pro televizi Channel 4.
Služby výkonové rovnováhy nejsou svatý grál. Jejich cena s dalšími bateriemi klesne
Novela energetického zákona lex OZE III, která v Česku platí od října, otevřela dveře výstavbě samostatných velkých bateriových úložišť. Začal tím velký tlak na distribuční společnosti. „Je to záplava žádostí na obrovské množství megawattů pro připojení těchto baterií. Otázka je, kolik se jich skutečně postaví. Určitě jich bude hodně, ale asi ne až tolik, na kolik to teď vypadá.
ŽIVĚVláda odmítla emisní povolenky i migrační pakt. VZP bude tahat z vody malé pojišťovny
Vláda dnes odmítla systém emisních povolenek ETS 2, které se vztahují na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a v silniční dopravě. Kabinet v usnesení uložil ministrům životního prostředí a průmyslu a obchodu hledat v EU podporu pro zrušení celého systému.
ŽIVĚŽádné ústupky ani kompromis. Moskva vzkázala, jak je ochotna přistoupit na mír
Moskva se nechystá při mírových jednáních o Ukrajině učinit ústupky ohledně Donbasu, "Novoruska" a Krymu, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Rusko za žádných okolností ani nebude souhlasit s rozmístěním vojsk členských států NATO na Ukrajině.