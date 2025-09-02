Horský dojezd vrátil Vingegaarda do čela Vuelty

Träen, který se dostal do čela závodu po šesté etapě, dojel na 23. pozici hned za českým cyklistou Jakubem Otrubou. Oba zaostali za Vinem o 2:08 minuty. Třicetiletý Nor má nyní na Vingegaarda, který byl v čele v prvním týdnu Vuelty, manko 26 sekund.
Vine vybojoval po 175 kilometrech v horském dojezdu na El Ferial Larra Belagua druhé individuální vítězství v 80. ročníku Vuelty. Druhý skončil s odstupem 35 sekund Pablo Castrillo a další španělský jezdec Movistaru Javier Romo na třetím místě zaostal už o více než minutu.
Stáji UAE Team Emirates-XRG, za kterou jezdí slovinský fenomén Tadej Pogačar, zajistil Vine 80. vítězství v sezoně.
"Vyhrávat je hrozně, hrozně náročné. Ale je to neuvěřitelný pocit, když se to povede. Myslím, že se mi to nikdy neomrzí," uvedl devětadvacetiletý Australan, jenž vyhrál s týmem už časovku družstev a sám o den později šestou etapu. V kariéře si dnes připsal jedenáctý triumf, z toho čtvrtý na Vueltě.
Otruba si po pondělním volnu výrazně polepšil v celkovém pořadí o 25 míst a patří mu 97. pozice. Naopak Jan Hirt, který nabral manko přes 24 minut, klesl na 89. místo průběžné klasifikace.
Ve středu čeká závodníky etapa s řadou menších stoupání se startem a cílem v Bilbau, která měří 157,4 km.
Cyklistický závod Vuelta - 10. etapa (Parque de la Naturaleza Sendaviva - El Ferial Larra Belagua, 175,3 km): 1. Vine (Austr./UAE Team Emirates-XRG) 3:56:24, 2. Castrillo -35, 3. Romo (oba Šp./Movistar) -1:04, 4. Ryan (Ir./EF Education-EasyPost), 5. Pidcock (Brit./Q36.5), 6. Ciccone (It./Lidl-Trek) všichni -1:05, …22. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -2:08, 148. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -24:17.
Průběžné pořadí: 1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 37:33:52, 2. Träen (Nor./Bahrain Victorious) -26, 3. Almeida (Portug./UAE Team Emirates-XRG) -38, 4. Pidcock -58, 5. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) -2:03, 6. Ciccone (It./Lidl-Trek) -2:05, …89. Hirt -1:03:32, 97. Otruba -1:07:25.