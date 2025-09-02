Ostatní sporty

Horský dojezd vrátil Vingegaarda do čela Vuelty

před 4 hodinami
Dánský favorit Jonas Vingegaard se vrátil do čela cyklistické Vuelty. V desáté etapě obsadil jedenácté místo s více než minutovou ztrátou na vítězného Australana Jaye Vinea a vystřídal v červeném dresu Nora Torsteina Träena, na kterého před dneškem ztrácel 37 sekund.
Jonas Vingegaard
Jonas Vingegaard | Foto: Reuters

Träen, který se dostal do čela závodu po šesté etapě, dojel na 23. pozici hned za českým cyklistou Jakubem Otrubou. Oba zaostali za Vinem o 2:08 minuty. Třicetiletý Nor má nyní na Vingegaarda, který byl v čele v prvním týdnu Vuelty, manko 26 sekund.

Vine vybojoval po 175 kilometrech v horském dojezdu na El Ferial Larra Belagua druhé individuální vítězství v 80. ročníku Vuelty. Druhý skončil s odstupem 35 sekund Pablo Castrillo a další španělský jezdec Movistaru Javier Romo na třetím místě zaostal už o více než minutu.

Stáji UAE Team Emirates-XRG, za kterou jezdí slovinský fenomén Tadej Pogačar, zajistil Vine 80. vítězství v sezoně.

"Vyhrávat je hrozně, hrozně náročné. Ale je to neuvěřitelný pocit, když se to povede. Myslím, že se mi to nikdy neomrzí," uvedl devětadvacetiletý Australan, jenž vyhrál s týmem už časovku družstev a sám o den později šestou etapu. V kariéře si dnes připsal jedenáctý triumf, z toho čtvrtý na Vueltě.

Otruba si po pondělním volnu výrazně polepšil v celkovém pořadí o 25 míst a patří mu 97. pozice. Naopak Jan Hirt, který nabral manko přes 24 minut, klesl na 89. místo průběžné klasifikace.

Ve středu čeká závodníky etapa s řadou menších stoupání se startem a cílem v Bilbau, která měří 157,4 km.

