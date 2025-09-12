Ostatní sporty

Otruba zazářil na Vueltě v dlouhém úniku, Vingegaard navýšil náskok před Almeidou

před 3 hodinami
Belgický cyklista Jasper Philipsen vyhrál v hromadném spurtu 19. etapu Vuelty a připsal si už třetí dílčí úspěch v letošním ročníku.
Vuelta - ilustrační foto
Vuelta - ilustrační foto | Foto: Reuters

Červený dres lídra uhájil před víkendovým vyvrcholením závodu s přehledem Dán Jonas Vingegaard, dvojnásobný šampion Tour de France dokonce zvýšil díky bonifikacím na sprinterské prémii náskok před portugalským rivalem Joaem Almeidou na 44 sekund.

Hodně vidět byl v dnešní 161,9 km dlouhé etapě český cyklista Jakub Otruba. Jezdec druhodivizní stáje Caja Rural-Seguros RGA se vydal do úniku hned po startu a zcela osamocen nakonec strávil v čele přes 90 km. Zrychlující peloton ho dostihl 52 km před koncem a Otruba nakonec dojel do cíle v Guijuelu na 97. místě s odstupem 1:26 za vítězem. Jan Hirt byl klasifikován na 130. pozici s takřka tříminutovou ztrátou.

Závěrečný souboj sprinterských týmů nakonec ovládl Alpecin-Deceuninck. Philipsen dotáhl dobře rozjetý dlouhý spurt k 57. vítězství v kariéře a celkově šestému na Vueltě.

Za sebou nechal sprinterské eso Lidl-Treku Madse Pedersena z Dánska, který se musel už počtyřicáté spokojit s druhým místem. Třetí dojel Venezuelan Orluis Aular.

Vingegaard dokázal zabodovat na sprinterské prémii v Salamance, kde vyhrál spurt hlavního pelotonu za vedoucím Otrubou.

Ziskem čtyřsekundové bonifikace nabral zpět alespoň část náskoku, z něhož ve čtvrteční časovce Almeida odkrojil deset sekund. Brit Thomas Pidcock za lídrem zaostává na třetím místě o 2:43 minuty.

V sobotu budou mít jezdci poslední šanci na boj o celkové pořadí. Na programu je 164,8 km dlouhá horská etapa s pěti vrchařskými prémiemi, v níž budou muset cyklisté zdolat celkem 4226 výškových metrů.

Den vyvrcholí dojezdem mimořádné kategorie na Bola del Mundo. V nedělním dojezdu do Madridu už se na celkové pořadí tradičně neútočí.

Cyklistický etapový závod Vuelta - 19. etapa (Rueda - Guijuelo, 161,9 km): 1. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 3:50:35, 2. Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 3. Aular (Ven./Movistar), 4. Biermans (Belg./Arkéa-B&B Hotels), 5. Turner (Brit./Ineos Grenadiers), 6. Marit (Belg./Intermarché-Wanty) všichni stejný čas, …97. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -1:26, 130. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -2:53.

Průběžné pořadí: 1. Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) 68:57:44, 2. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) -44, 3. Pidcock (Brit./Q36.5) -2:43, 4. Hindley (Austr./Red Bull-Bora-hansrgrohe) -3:22, 5. Pellizzari (It./Red Bull-Bora-hansgrohe) -4:23, 6. Riccitello (USA/Israel-Premier Tech) -5:21, …47. Hirt -1:54:16, 96. Otruba -2:53:57.

 
