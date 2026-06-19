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Sport

„Všichni se radovali, nám přivezli rakev.“ Po ranách osudu odkomentoval tisíce hodin

Sport,ČTK

Jeho kultivovaný hlas po desítky let provázel diváky největšími sportovními událostmi. Jaroslav Suchánek, legendární sportovní komentátor s pozoruhodným osudem, slaví právě dnes devadesátiny.

Marita Kochová, sportovkyně, atletka, rozhovor, reportér, zpravodaj Jaroslav Suchánek
Jaroslav Suchánek coby reportér Československé televize při rozhovoru se špičkovou německou běžkyní Maritou Kochovou při ME 1978 v PrazeFoto: ČTK
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Začínal v Československém rozhlase v roce 1962 a později přešel do Československé televize, kde pracoval 25 let.

Komentoval především lyžování, cyklistiku a gymnastiku, jeho hlas provázel i zábavné a soutěžní pořady.

Sám bavič s nekonvenčním humorem je mimo jiné otcem herce a rovněž baviče Michala Suchánka.

Rodák ze Sobotky neměl v životě na růžích ustláno, jeho dětství a dospívání poznamenala ztráta obou rodičů.

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Když mu bylo devět let, přišel o otce, který padl na barikádách pouhý den před koncem války.

„Táta nás poslal z Prahy do Sobotky, aby nás uchránil. Když válka skončila, všichni se radovali, ale nám přivezli rakev,“ vzpomínal jednou.

O šest let později mu na rakovinu zemřela matka. Jeho bratr šel na medicínu, ale později osud zasáhl znovu - ve 40 letech zemřel při autonehodě.

Suchánek zkoušel po gymnáziu různé práce, pak mohl díky stipendiu studovat na Fakultě tělesné výchovy a sportu.

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Po škole učil tělocvik, věnoval se lidovému tanci a spolupracoval se Státním souborem písní a tanců.

Právě přátelé tanečníci mu poradili, aby zkusil konkurz na sportovního komentátora v Československém rozhlase.

A tak se zrodila jedna z nejvýraznějších osobností sportovní žurnalistiky. Po pár letech dostal nabídku z Československé televize. Dařilo se mu pracovně i v osobním životě.

Podílel se na sportovních přenosech z olympijských her v Sapporu, Innsbrucku, Moskvě či Soulu a z patnácti ročníků cyklistického Závodu míru.

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Podle svých slov komentoval asi čtyři tisíce hodin sportovních přenosů. Moderoval i dětské soutěže pro školy, Zlatého slavíka a besedy s osobnostmi, jako byli Vladimír Menšík, Jiří Sovák nebo Zdeněk Troška.

Napsal také několik scénářů, podílel se i na knize českého flétnisty a pedagoga Václava Žilky Jak se dělá muzikant. Je autorem knih Odvrácená tvář sportu (2006) a 1500 sportovních tragédií (2001).

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