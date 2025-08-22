V Pogačarově vesmíru. Talent popsal, jak tým chrání hvězdu před devastujícím tlakem

Schwarzbacher se aktuálně prohání v bílém dresu UAE Emirates na tratích juniorského závodu West Bohemia Tour, kde loni po vítězném prologu dostal zprávu, o níž v koutku duše snil. "První kontakt s UAE proběhl loni v létě a informace, že je to na dobré cestě, ke mně přišla právě během West Bohemia Tour. Po zářijovém mistrovství světa jsem dostal zelenou," vypráví supertalent slovenské cyklistiky, jehož idolem je bez velkého překvapení legendární spurtér Peter Sagan.
S gigantem současné cyklistiky absolvoval první soustředění v prosinci. Jak velký to byl skok? "Na prvním kempu jsem jen chodil s otevřenou pusou a zíral, jak všechno funguje. Jen zabezpečení bylo neskutečné, nelze to vůbec porovnat s tím, co jsem dosud v kariéře zažil. Úplně jiný vesmír. Materiálově, systematikou přístupu, stravou, péčí mechaniků… Vlastně ale stačil jen pohled na počet kol a lidí, kteří na kempu byli," vzpomíná s úsměvem Schwarzbacher na soustředění ve španělském Benidormu, kam tým pozval všechny závodníky i s jejich životními partnery.
Jaký byl pocit ocitnout se po boku Pogačara? "Moc jsme toho spolu nenamluvili, spíš jsme se potkávali. O tom, jaký je to pohodář, mi ale hodně navyprávěl Isaac del Toro, s nímž jsem strávil poměrně dost času," popisuje vítěz úvodní etapy na letošním juniorském Giru, po níž na jeden den oblékl růžový dres.
Záhy po přesunu do nejvýraznějšího týmu současnosti začal vnímat nuance, které oddělují jednotlivá patra cyklistiky. "Třeba v tréninkovém programu nějaká extrémní změna neproběhla, i když každý trenér má svou metodu. Můj kouč v UAE Giacomo Notari mi ale sedí, a vlastně musím přiznat, že jsem čekal tréninkový proces náročnější. Největší posun vidím asi v regeneraci a ve stravě," přemítá Schwarzbacher.
"Je neskutečný rozdíl, když nemusím na závody cestovat třeba v den závodu jako dřív, s worldtourovým týmem se létá vždy dva dny dopředu. A to samé po závodu, kdy se vyspím na místě a odjíždím až další den. Dřív jsem jezdil ze závodů hned domů a pak třeba ještě řídil pět hodin domů. Ve stravě nešlo o nějaké drastické změny, ale máme k dispozici nutričního specialistu, který nám ladí vše přesně na míru," dodává.
A oceňuje, že ačkoliv je Pogačar středobodem celého týmu, maximální péče se dostane každému. "Třeba stran techniky má Tadej vždy to nejlepší, ale zase tolik se moje vybavení neliší. Jen mám třeba místo integrovaného kokpitu na řídítkách klasický představec, což je úplná drobnost. Zásadní je, že po technické stránce je snaha každému jezdci maximálně vyhovět, aby kolo odpovídalo jeho představám," vyzdvihuje.
Slovinský fenomén v barvách UAE Emirates v červenci počtvrté v kariéře ovládl Tour de France, během posledního týdne největšího závodu planety ale jevil známky psychického vyčerpání a sám naznačil, že extrémní tlak okolí nese negativní následky. I proto Schwarzbacher hodně oceňuje, že tým řeší i mentální přípravu.
"Máme psycholožku, se kterou si zhruba dvakrát týdně na chvíli zavoláme. Nejsou to žádné dlouhé hovory, my mladí kluci máme ještě spoustu motivace. Ale asi každý se časem dostane do bodu, kdy ho cyklistika nebude naplňovat jako dřív. Je dobré být na tenhle moment připravený. Tadej to má ale samozřejmě mnohonásobně těžší, kromě závodního stresu ještě všechen mediální tlak… Vlastně obdivuju, jak je stále dobře nastavený a je ochotný si udělat čas na fanoušky," říká rodák z Brezna.
A jak vidí sám sebe v odstupu necelého roku stráveného ve špičkovém světovém týmu? "Je těžké kategorizovat. Ale řekl bych, že se obecně všechno zvedlo třeba o třicet procent," uzavírá Schwarzbacher.