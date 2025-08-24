Ostatní sporty

Provokativní gesto britských vozíčkářů. Při izraelské hymně se odvrátili

před 35 minutami
Během turnaje Pohár národů v basketbalu vozíčkářů v Kolíně nad Rýnem vyvolali britští reprezentanti silné emoce.
Britští vozíčkáři se při izraelské hymně odvrátili od vlajky soupeře.
Britští vozíčkáři se při izraelské hymně odvrátili od vlajky soupeře. | Foto: Repro: TV

Tým se ve chvíli, kdy zněla izraelská státní hymna, otočil směrem pryč od soupeřů. Zatímco jiné týmy na turnaji se při hymně tradičně obracely čelem k soupeřově vlajce, Britové zůstali zády.

K události došlo minulý týden, nyní na ni upozornil britský The Independent.

Podle jeho informací se okamžitě rozproudila diskuse o tom, zda šlo o politické gesto, nebo jen o nedorozumění v protokolu.

Reakce přišla i od britské federace. "Jsme si vědomi situace a vedeme interní jednání s naším paralympijským výborem, mezinárodní federací basketbalu vozíčkářů i s izraelským paralympijským výborem," uvedli v oficiálním prohlášení zástupci Britské asociace basketbalu na vozíku.

Podle dostupných záběrů z dalších zápasů v Kolíně ostatní týmy během hymen stály čelem k soupeřovým vlajkám.

Tím se britské chování ještě více vyjímalo a stalo se terčem kritiky. Organizátoři turnaje incident zatím nekomentovali, ale debata o tom, zda šlo o úmysl, či chybu, neutichá.

Britská federace má nyní za úkol vysvětlit, jak k situaci došlo a zda se jednalo o záměrné gesto, nebo o nedorozumění, které jen nešťastně vyznělo.

 
