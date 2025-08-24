Provokativní gesto britských vozíčkářů. Při izraelské hymně se odvrátili

Tým se ve chvíli, kdy zněla izraelská státní hymna, otočil směrem pryč od soupeřů. Zatímco jiné týmy na turnaji se při hymně tradičně obracely čelem k soupeřově vlajce, Britové zůstali zády.
K události došlo minulý týden, nyní na ni upozornil britský The Independent.
Podle jeho informací se okamžitě rozproudila diskuse o tom, zda šlo o politické gesto, nebo jen o nedorozumění v protokolu.
Reakce přišla i od britské federace. "Jsme si vědomi situace a vedeme interní jednání s naším paralympijským výborem, mezinárodní federací basketbalu vozíčkářů i s izraelským paralympijským výborem," uvedli v oficiálním prohlášení zástupci Britské asociace basketbalu na vozíku.
Podle dostupných záběrů z dalších zápasů v Kolíně ostatní týmy během hymen stály čelem k soupeřovým vlajkám.
Tím se britské chování ještě více vyjímalo a stalo se terčem kritiky. Organizátoři turnaje incident zatím nekomentovali, ale debata o tom, zda šlo o úmysl, či chybu, neutichá.
Britská federace má nyní za úkol vysvětlit, jak k situaci došlo a zda se jednalo o záměrné gesto, nebo o nedorozumění, které jen nešťastně vyznělo.