Sport

„Takový extrém jsem nezažila." Vonnová je stále v režimu přežití, ohledně budoucnosti tápe

Hvězdná lyžařka Lindsey Vonnová prožívá nejhorší období své kariéry, od hrůzostrašného pádu při sjezdu na olympijských hrách v Itálii podstoupila osm operací a dokonce jí hrozila amputace končetiny. Svou statečností ale motivuje řadu ostatních lidí, kteří svádí boj se zraněními nebo nemocemi. Přestože se její stav pomalu lepší, Američanka stále neví, jestli se na závodní tratě ještě vrátí.

Lindsey Vonnová po jedné z operacíFoto: Profimedia
Vonnovou čeká ještě minimálně jedna operace - rekonstrukce předního zkříženého vazu v koleni, což znamená, že úplný návrat k tréninku může trvat až rok a půl.

Ačkoliv Vonnová během své kariéry utrpěla řadu zranění a následných zákroků, včetně voperování titanového implantátu do pravého kolene, upozorňuje, že toto zranění bylo zcela odlišné. "Zvládnu hodně bolesti, ale tohle bylo extrémní. Ani zdaleka se to nedá srovnat s mukami, které prožila letos v únoru. Tohle je úplně jiné zranění: jednak kvůli svému rozsahu a také vzhledem k vědomí, že jsem mohla přijít o nohu," popisuje Vonnová.

Jednačtyřicetiletá hvězda se se svou léčbou i psychickým zotavováním svěřuje pravidelně na sociálních sítích. Fanouškům natočila video, jak se pohybuje po domácnosti. Pořídila si totiž speciální tříkolku. „Zatím mě rychleji nikam nedoveze, ale pořád lepší než invalidní vozík. Budu jí říkat ,speedy´,“ vtipkovala v březnu.

Navzdory všemu je u ní znát viditelný pokrok. Už nepoužívá invalidní vozík ani tříkolku a na berle spoléhá jen občas. Ve svých příspěvcích zdůrazňuje, že se zaměřuje na malé kroky a nachází radost v jednoduchých věcech.

Právě mentální vypořádání se s hrůzostrašným zážitkem bude určující v tom směru, zda se ještě někdy postaví na závodní svahy. A budoucnost je pro ní stále velmi bolavé téma.

Legendární lyžařka přiznává, že je momentálně v "režimu přežití" a že není schopna učinit tak důležité životní rozhodnutí. "Jen nechci dělat ukvapené závěry nebo spekulovat o tom, co bych mohla dělat," svěřila se olympijská vítězka a dvojnásobná světová šampionka.

"Možná půjdu do důchodu. Možná už nikdy nebudu soutěžit a to by bylo naprosto v pořádku, ale emocionálně teď nejsem schopna takové rozhodnutí udělat. Chci jen projít touto fází a umět zhodnotit, kde v životě jsem," posteskla si.

Nejnovější
A woman holds a poster depicting Iran’s new Supreme Leader Mojtaba Khamenei, during a rally in Tehran
ŽIVĚ Írán nabízí Trumpovi další jednání, ve hře jsou ale i nové americké údery

Írán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu další návrh na jednání o ukončení války, píší podle agentur AFP a Reuters íránská státní média. Podle nich se tak stalo ve čtvrtek. Ačkoliv mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem aktuálně panuje příměří, rozhovory o ukončení války, která začala 28. února, byly zatím neúspěšné.

98th Academy Awards - Press Room
"DiCapriovi by se to nestalo". Režiséra Talankina nepustili s Oscarem do letadla, soška se našla

Ruský režisér Pavel Talankin přišel o sošku Oscara poté, co mu s ní ostraha newyorského letiště JFK zakázala vstoupit na palubu letadla. Cenu, kterou získal za česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi kritizující ideologickou indoktrinaci ruských školáků, musel Talankin odbavit k přepravě mimo kabinu. Po příletu do Německa se Oscar ztratil, Lufthansa pak uvedla, že soška se přece jen našla.

Humpback whale on sandbank off Baltic island of Poel
Konvoj s velrybou Timmy stojí. Ostře sledovanému člunu na cestě k oceánu překáží vlny

Nákladní člun s velrybou vyproštěnou z mělčiny na severu Německa se kvůli nepříznivému počasí zastavil. Nyní se nachází východně od dánského města Skagen, které leží na nejsevernějším cípu Jutského poloostrova. Podle bulvárního listu Bild musí transport počkat, až se úžinami mezi Dánskem, Švédskem a Norskem přežene bouřka, která vyvolává vysoké vlny.

