„Takový extrém jsem nezažila." Vonnová je stále v režimu přežití, ohledně budoucnosti tápe

Hvězdná lyžařka Lindsey Vonnová prožívá nejhorší období své kariéry, od hrůzostrašného pádu při sjezdu na olympijských hrách v Itálii podstoupila osm operací a dokonce jí hrozila amputace končetiny. Svou statečností ale motivuje řadu ostatních lidí, kteří svádí boj se zraněními nebo nemocemi. Přestože se její stav pomalu lepší, Američanka stále neví, jestli se na závodní tratě ještě vrátí.
Vonnovou čeká ještě minimálně jedna operace - rekonstrukce předního zkříženého vazu v koleni, což znamená, že úplný návrat k tréninku může trvat až rok a půl.
Ačkoliv Vonnová během své kariéry utrpěla řadu zranění a následných zákroků, včetně voperování titanového implantátu do pravého kolene, upozorňuje, že toto zranění bylo zcela odlišné. "Zvládnu hodně bolesti, ale tohle bylo extrémní. Ani zdaleka se to nedá srovnat s mukami, které prožila letos v únoru. Tohle je úplně jiné zranění: jednak kvůli svému rozsahu a také vzhledem k vědomí, že jsem mohla přijít o nohu," popisuje Vonnová.
Jednačtyřicetiletá hvězda se se svou léčbou i psychickým zotavováním svěřuje pravidelně na sociálních sítích. Fanouškům natočila video, jak se pohybuje po domácnosti. Pořídila si totiž speciální tříkolku. „Zatím mě rychleji nikam nedoveze, ale pořád lepší než invalidní vozík. Budu jí říkat ,speedy´,“ vtipkovala v březnu.
Navzdory všemu je u ní znát viditelný pokrok. Už nepoužívá invalidní vozík ani tříkolku a na berle spoléhá jen občas. Ve svých příspěvcích zdůrazňuje, že se zaměřuje na malé kroky a nachází radost v jednoduchých věcech.
Právě mentální vypořádání se s hrůzostrašným zážitkem bude určující v tom směru, zda se ještě někdy postaví na závodní svahy. A budoucnost je pro ní stále velmi bolavé téma.
Legendární lyžařka přiznává, že je momentálně v "režimu přežití" a že není schopna učinit tak důležité životní rozhodnutí. "Jen nechci dělat ukvapené závěry nebo spekulovat o tom, co bych mohla dělat," svěřila se olympijská vítězka a dvojnásobná světová šampionka.
"Možná půjdu do důchodu. Možná už nikdy nebudu soutěžit a to by bylo naprosto v pořádku, ale emocionálně teď nejsem schopna takové rozhodnutí udělat. Chci jen projít touto fází a umět zhodnotit, kde v životě jsem," posteskla si.
