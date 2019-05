Volejbalovou baráž řeší soud. Podle svazu byla v pořádku, poražený klub cítí křivdu

před 2 hodinami

Spor mezi klubem Benátek nad Jizerou a volejbalovým svazem stále trvá. Přestože Městský soud v Brně nařídil předběžným opatřením přerušit baráž o volejbalovou extraligu, svaz trval na jejím pokračování. A tak se ve třetím zápase série mezi Benátkami a SK Volejbal Brno odehrál jediný míč.

Středočeskému klubu se nelíbilo, že má nastupovat proti hráčům, kteří původně hráli za extraligový Volejbal Brno. Klub SK Volejbal Brno hrál v uplynulé sezoně první volejbalovou ligu. V jejím průběhu posílil o několik zvučných jmen, jako například o Ondřeje Boulu nebo Michala Hrazdiru, oba do té doby hráli za extraligový Volejbal Brno.

Cílem klubu bylo jediné, zvítězit v první lize a postoupit mezi volejbalovou smetánku. To se po kontroverzním průběhu baráže povedlo. Benátky nad Jizerou se ovšem hodlají odvolat.

Podle svazu v pořádku, soud nařídil baráž zastavit

"Podle svazu jsme prohráli baráž 0:3. Z jeho hlediska je účast Volejbalu Brno neboli SGLD v baráži v pořádku," diví se předseda Benátek Vladimír Němeček. Jeho klub podal stížnost k soudu i ke Sportovně technické komisi. "Teď se připravujeme i na svazovou arbitráž," doplňuje Němeček.

Ještě v průběhu sezony bylo SK Volejbal Brno a Volejbal Brno jeden klub, přičemž SGLD byl béčkem extraligového celku. Oba kluby nastupovaly na stejném místě a pod stejným trenérem, ale Legislativní komise Volejbalového svazu na tom neshledala nic závadného. Kluby jsou totiž v současné době majetkově i formálně oddělené.

"Benátky i Brno splnily podmínky účasti v baráži. Soutěž je plně v režimu našich předpisů a ČVS je jedinou autoritou, která je může posuzovat," píše ve vyjádření svazu předseda Marek Pakosta. Svaz se nechce vyjadřovat k rozhodnutí civilního soudu, které považuje za jiný spor.

"Svaz hledal nějaký důvod, aby baráž mohlo Brno odehrát," myslí si Němeček. "Přitom je spoustu důvodů, proč by Brno baráž hrát nemohlo. Soud také proto pozastavil baráž," poukazuje předběžné opatření Městského soudu v Brně, který za stavu baráže 2:0 na zápasy zakázal žalovanému, tedy SK Volejbal Brno, nastoupit do zápasů baráže až do pravomocného ukončení sporu.

Soutěž se však dohrála. Oba kluby ke třetímu utkání nastoupily, přes síť se však přehoupl pouze jeden míč a zápas byl kontumován v poměru 25:0, 25:0, 25:0 pro Brno. Benátky totiž v zápase nepokračovaly. "Zaprvé, máme tady soud, který vydal předběžné opatření. Nechtěli jsme se podílet na trestné činnosti. Zadruhé, šlo o zdraví hráčů. Zápas se neměl hrát, takže komukoli by se něco stalo, tak by to byla potíž," vysvětluje rozhodnutí Němeček.

"Chtěli jsme všechno vyřešit před začátkem baráže, ale vyjádření od svazu jsme dostali až po dohrání. Podle nás tam Volejbal Brno neměl co dělat," stojí si předseda Benátek za svým.

Benátky mají kvůli sporu další problémy

Klub má kvůli sporu potíže s přípravami na další sezonu. Neví, zda bude hrát volejbalovou extraligu, nebo první ligu. V nejisté chvíli má problém složit mužstvo pro další ročník.

"Čas běží, což je pro nás velký problém. Nevím, jestli si to svaz uvědomuje. K nám teď žádný hráč nepůjde, protože nevíme, jestli extraligu budeme hrát. Podle vyjádření svazu ne. Potřebujeme dát dohromady tým, spousta hráčů končí," popisuje Němeček situaci. "Máme velký problém. Dohodli jsme se s mladými hráči a čekáme, co bude. Svaz nás tím zařízl, co si budeme povídat," dodává.

"Chceme hrát extraligu, máme na ni právo. Víme, že Brno baráž nemělo hrát. Je to postavené na hlavu. Pro nás je to velký problém. Máme závazky vůči městu, kraji, sponzorům, kteří nás podporují. Nenecháme to být a budeme pokračovat mimo hřiště i dál," avizuje pokračování sporu Vladimír Němeček.

Před podáváním přihlášek do dalšího extraligového ročníku bude ještě zasedat Výbor volejbalového svazu. Spor bude pokračovat i v rovině civilního soudu.