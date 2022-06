Volejbalistky si po thrilleru s Rumunkami zahrají o triumf v Evropské lize

České volejbalistky mohou po vítězství nad Rumunskem po třech letech znovu ovládnout Evropskou ligu. Stačí k tomu v neděli porazit Francii.

České volejbalistky ve čtvrtek večer v Prostějově přetlačily v semifinále Golden European League po pětisetové bitvě Rumunsko 3:2 a postoupily do souboje o celkové vítězství v prestižní soutěži. Cestují za ním do Francie, která ve druhém semifinálovém duelu smetla Chorvatsko 3:0. Bitva o titul se hraje již v neděli ve francouzském Orleáns.

"Byl to velmi těžký zápas, Rumunky hrály opravdu dobrý volejbal. Nedokázali jsme soupeře přetlačit na příjmu, měli jsme problémy, ale jsem velmi hrdý na tento mladý tým. Zkušené hráčky vzaly na sebe zodpovědnost a táhly ty mladší. Je pro mě velkým úspěchem, že jsme ve finále a zároveň jsme se kvalifikovali také na Challenger Cup," pochvaloval si řecký trenér českého národního týmu Giannis Athanasopoulos.

K úspěchu také notně dopomohlo publikum v Prostějově, které si po zápase české hráčky velmi pochvalovaly. "Fanoušci nás neskutečně podporovali po celou dobu. Mně se tu hrálo opravdu skvěle, byla to srdeční záležitost. Přece jen jsme tu nedávno slavili český titul a teď to bylo znovu skvělé," doplnila další smečařka Klára Faltínová, opora prostějovského klubu.

"Atmosféra hrála velkou roli. Fanoušci nás táhli neskutečně dopředu. Všechny jsme hrály bojovně, jako jeden tým, což udělalo podle mě nejvíc," dodala Magdalena Bukovská.

Před devíti stovkami příznivců získaly Češky v Prostějově první a třetí set, ale soupeř v obou případech dokázal manko smazat. V rozhodující zkrácené sadě domácí tým odskočil v klíčových momentech Rumunkám na 10:7 a náskok již nepustil. Čtyři mečboly poté pro tým získala Orvošová a hned ten druhý proměnila smečující blokařka Trnková.

"Bylo důležité, že jsme nesklopily hlavy v náročných situacích a vydržely bojovat. I když se nám některé balony nepovedly, tak jsme se z toho nepoložily. Pořád jsme věřily tomu, že to jde zlomit. Naše bojovnost byla klíčem k vítězství," byla přesvědčená další česká opora Veronika Dostálová.

Kapitánka Michaela Mlejnková hledala klíčové okamžiky ve třetím a čtvrtém setu. "Tam jsme Rumunky odtlačily servisem a ulehčily si tím v obraně. A tiebreak? To už je loterie, rozhodla bojovnost a naše trpělivost," hodnotila Mlejnková. Ta po zisku francouzského titulu s klubem Volero Le Cannet zaútočí v neděli ve Francii i na cennou trofej s reprezentačním výběrem.

"Raději bych asi jela do Chorvatska, protože tam budou hrát Final Four i naši kluci a mohli bychom se navzájem podpořit. Ale když chce člověk něco vyhrát, musí porazit kohokoliv. Takže je jedno, že to vyšlo na Francii," pronesla Mlejnková. A její spoluhráčka Dostálová přidala: "Musíme jít i ve Francii do každého míče naplno a bojovně. Tak, jako jsme to ukázaly proti Rumunsku."

Pro omlazený výběr bude nedělní finále další cennou zkušeností. "Máme v týmu hráčky, které jsou v národním týmu už dlouho, ale nyní se musely stát lídryněmi. Do sestavy jsme pro tuto sezonu zařadili deset nových jmen, naším cílem bylo zapracovat do našeho systému mladé hráčky. Tohle je velký výsledek a ještě je před námi velké finále," konstatoval kouč Athanasopoulos.