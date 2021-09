Volejbalistky si za rok zahrají na mistrovství světa, mužům start unikl

Tendr na stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany by mohla po volbách oficiálně vypsat ještě současná vláda. Radiožurnálu to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Až dosud přitom opakoval, že zahájení tendru bude až na příštím kabinetu. Podle energetické společnosti ČEZ dál platí listopadový termín.

"Určitě by to (tendr) mohla vypsat tato vláda. To je technická věc. Rozhodně nechceme s ničím otálet, a pokud tady u toho budeme v jakékoli podobě, tak nebudeme nic prodlužovat a hned to vypíšeme," uvedl pro Radiožurnál Havlíček.

Zásadní podle ministra bude, jak dlouho potrvá vyhodnocení bezpečnostních dotazníků od uchazečů. "Pokud to bude v pořádku, tak jsme pak schopni to udělat rychle. Nebudu to prodlužovat ani o den," řekl Havlíček.