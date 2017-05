Volejbalisté v kvalifikaci o MS poprvé zaváhali, Španělsku podlehli 2:3

AKTUALIZOVÁNO před 49 minutami

Kvalifikační skupinu zatím vede suverénní Finsko. Vítěz šestičlenné skupiny si zajistí účast na MS 2018, o jehož pořadatelství se podělí Itálie a Bulharsko. Týmy z druhých míst kvalifikačních skupin absolvují v červenci baráž.

Karlovy Vary - Čeští volejbalisté po dvou hladkých výhrách poprvé na domácím kvalifikačním turnaji o postup na mistrovství světa prohráli. V Karlových Varech nestačili na krajany svého trenéra Miguela Falascy Španěly a podlehli jim 2:3 po setech 22:25, 25:20, 25:22, 21:25 a 10:15. Soupeř udržel neporazitelnost na turnaji a bodově se na český výběr dotáhl.

Oba celky ztrácejí dva body na zatím suverénní Finsko, které prochází turnajem hladce. Tým Suomi neztratil ještě ani set, dnes si poradil v severském derby se Švédskem.

Finové také budou v neděli posledním soupeřem českého celku, ještě předtím se domácí utkají v sobotu s Kyprem, Seveřany čekají Španělé. Vítěz šestičlenné skupiny si zajistí účast na MS 2018, o jehož pořadatelství se podělí Itálie a Bulharsko. Týmy z druhých míst kvalifikačních skupin absolvují v červenci baráž.

Španělé vyhráli první tři rozehry zápasu a český tým celý úvodní set jen dotahoval. Přesto v závěru vyrovnal na 22:22, ale soupeř pak sadu zakončil tak, jak ji začal, třemi míči za sebou. Druhý set měl opačný průběh, tentokrát nebyli ani jednou ve vedení Španělé a od stavu 22:20 dokončil set na podání Hadrava. "Dobré bylo, že jsme chytili začátek. Ten první set nám ujel a dostali jsme se do křeče," řekl Jan Hadrava v České televizi.

Vyrovnané třetí dějství rozhodli domácí v závěru, a když proměnili třetí setbol, měli jistý bod do tabulky a už si věřili na další dva. "Španělé do toho zápasu vstoupili agresivně a nám se podařilo to ustát. Chtěli bychom to dotáhnout už teď," přál si v přestávce Jan Šulista.

Psychickou výhodu ale český tým nedokázal zužitkovat. Ke zklamání 1300 diváků v KV Areně přestalo být nebezpečnou zbraní podání a množily se chyby na příjmu. Domácí nechali soupeře odskočit až do osmibodového vedení, a přestože polovinu manka stáhli, Španělé zápas dotáhli do tie-breaku. V něm se čeští hráči už nevzchopili, pustili soupeře k pěti mečbolům a při druhém kapitulovali.

Kvalifikace mistrovství světa volejbalistů - skupina F:

ČR - Španělsko 2:3 (-22, 20, 22, -21, -10)

Rozhodčí: Herbik (Pol.), Dobrev (Bulh.). Čas: 125 min. Diváci: 1300.

Sestava a body ČR: Janouch 1, A. Bartoš 11, Beer 8, Finger 14, Džavoronok 5, Holubec 9, libero Kryštof - Hadrava 14, Šulista 1, Habr, Michálek 9, Zmrhal 2.

Nejvíce bodů Španělska: Villena 22, Fornes 18, Gonzalez 13.

Další výsledky: Finsko - Švédsko 3:0 (14, 19, 21), Kypr - Severní Irsko 3:0 (20, 16, 22).

Tabulka: