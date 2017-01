Volejbalisté Brna prohráli odvetu s Tours 1:3, v Poháru CEV končí

před 1 hodinou

Brněnští volejbalisté v Poháru CEV dohráli. Na Tours nestačili ani podruhé. Na domácí palubovce prohráli 1:3. Ve Vyzývacím prohráru zapisuje prohru i Jihostroj České Budějovice.

Brno - Volejbalisté Brna prohráli domácí odvetné utkání 2. kola Poháru CEV s Tours 1:3 po setech 19:25, 14:25, 25:22 a 23:25. V prvním duelu ve Francii podlehli svěřenci trenéra Ondřeje Marka 0:3, cesta finalistů české extraligy v evropské soutěži tím skončila.

Omlazená sestava Brňanů vzdorovala tlaku favorizovaného soupeře v prvním setu do stavu 16:18. Koncovka už patřila francouzskému týmu, jehož hlavní oporou byl český reprezentant David Konečný. Ve druhém setu se hostům od vedení 11:9 podařila desetibodová šňůra.

"Snažili jsme se, ale ani maximální úsilí na lepší výsledek nestačilo. Soupeř je volejbalově na zcela jiné úrovni," uvedl kapitán brněnského týmu Michal Hrazdira.

Ziskem dvou setů si momentálně čtvrtý tým francouzské ligy definitivně zajistil postup do dalšího kola. To se odrazilo ve ztrátě koncentrace a herní jistoty. Brňané se tak ve třetím dějství poprvé v zápase dostali do vedení a sadu dotáhli do vítězného konce. V dalším setu ale opět převzali režii volejbalisté Tours. Brňané odvrátili dva mečboly, ale francouzský tým si vítězství pohlídal.

Zatímco pro Brňany soutěž skončila, volejbalisty Karlovarska po úterním úspěchu čeká v osmifinále cesta na dalekou Sibiř do města Surgut. Tamní klub Gazprom-Ugra postoupil přes Olympiakos Pireus.

Jihostroj prohrál třikrát v koncovce

Volejbalisté Českých Budějovic prohráli úvodní osmifinále Vyzývacího poháru s Maccabi Tel Aviv na domácí palubovce 0:3 po setech 23:25, 23:25 a 26:28. Odveta se bude hrát v Izraeli 31. ledna.

Jihočeši hrající stále bez elitního univerzála Sebastiana Geverta ztratili všechny sety nejtěsnějším rozdílem. Ve druhém neudrželi počáteční pětibodový náskok, protože soupeři spolehlivě zafungovala souhra obou Brazilců - Perini nahrával a Dos Santos zakončoval. Třetí sadě domácí dominovali až do samého závěru, ale nakonec jim nestačilo k jejímu zisku ani vedení 24:21 a dohromady šest setbolů.

"Byli jsme dobře připraveni na jejich brazilského nahrávače a je škoda, že jsme to nevyužili. Do odvety musíme jít nebojácně, nemáme co ztratit," řekl blokař Radek Mach. "Je to škoda. Dopouštíme se fatálních chyb, já sám mám na kontě ve třetím setu dvě. Ale se soupeřem se dá hrát, budeme rozhodně v Tel Avivu bojovat," dodal nahrávač Kristián Červinka.

2. kolo Poháru CEV volejbalistů - odveta:

Volejbal Brno - Tours VB 1:3 (-19, -14, 22, -23). První utkání 0:3, postupuje Tours.

Rozhodčí: Goitre (It.), Gudmundsson (Isl.). Čas: 106 min. Diváci: 1500.

Sestava a body Brna: Hrazdira 6, Pražák 4, Perry 5, Handlíř 12, Mendoza 5, Haník 2, libero Muroň - Římal 10, Licek 2, Neubauer 4, Plesingr 1. Trenér: Marek.

Nejvíce bodů Tours: Barnes 17, White, Jansen Vandoorn a Rabiller po 11, Konečný 10.

2. kolo Vyzývacího poháru volejbalistů - úvodní zápas:

České Budějovice - Maccabi Tel Aviv 0:3 (-23, -23, -26).

Rozhodčí: Wurtenbergerová (Rak.), Omariová (Alb.). Čas: 90 min. Diváci: 745.

Sestava body Českých Budějovic: Habr 2, Hackworth 11, Mach 5, Sobotka 2, Michálek 12, Fila 4, libero Kryštof - Todua 6, Kuliha 2, Červinka. Trenér: Svoboda.

Nejvíce bodů Maccabi: Dos Santos 18, Cuk 17, Plotyczer 13.

