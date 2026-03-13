Další povedený závod. Voborníková byla ve sprintu v Otepää sedmá

Biatlonistka Tereza Voborníková byla sedmá ve sprintu Světového poháru v Otepää a počtvrté za sebou skončila v elitní desítce.
Bronzová olympijská medailistka ze závodu s hromadným startem dnes na střelnici ani jednou nechybovala a ztratila přes půl minuty na stupně vítězů. Zvítězila Julia Simonová z Francie před Italkou Lisou Vittozziovou, třetí byla další Francouzka Lou Jeanmonnotová.
Další české závodnice dnes nebodovaly. Lucie Charvátová obsadila po třech trestných kolech 45. místo, Tereza Vinklárková byla s bilancí 3+1 šestasedmdesátá a Jessica Jislová doběhla po pěti střeleckých chybách na 97. příčce.
Pětadvacetiletá Voborníková pokračuje v dobré formě z minulých týdnů. Vedle třetího místa v únorovém olympijském závodě s hromadným startem v Anterselvě byla minulý týden ve Světovém poháru v Kontiolahti čtvrtá ve vytrvalostním závodě a pátá v závěrečném „masáku“.
Ve sprintu zaznamenala druhý nejlepší výsledek v kariéře, lépe byla jen šestá před třemi lety v Oslu.
"Dnes jsem měla strašný respekt ze stojky. Tolik stojek při nástřelu jsem nikdy nešla. Přišlo mi, že neumím vestoje vůbec střílet. Pak to najednou v závodě vyšlo," řekla České televizi Voborníková.
"Tu položku si popravdě nepamatuju. Asi jsem se dostala do tunelu. Z té stojky jsem mile překvapená. Ve sprintu je to vždy strašně těžké na nějaký hezký výsledek, tak mohu zase jen říct, že mám radost," dodala závodnice.
Voborníková doběhla po bezchybné střelbě o dvě desetiny sekundy před Švédkou Elvirou Öbergovou, která musela na dvě trestná kola. Česká reprezentantka dnes měla 32. nejrychlejší běh. V průběžném pořadí Světového poháru se posunula na 14. příčku.
"Trochu jsem se bála, jak jsem dnes startovala zezadu. Na trati to ale bylo stejné, jako když jsem si to projížděla. V některých sjezdech to bylo hluboké, ale s tím se dalo počítat. Byl to těžký závod. Uvidíme, jaké to bude zítra," uvedla Voborníková, kterou bude od šesté Norky Karoline Knottenové dělit osm sekund.
"Bude o co jet. Doufám, že si stihnu trochu odpočinout a že se na tom nástřelu vestoje nebudu zítra tolik trápit," podotkla.
Trojnásobná olympijská vítězka z letošních her Simonová vybojovala třetí vítězství v tomto ročníku Světového poháru a třetí ve sprintu v kariéře.
Na střelnici dnes neudělala jedinou chybu a porazila Vittozziovou o 2,9 sekundy. Třetí Jeanmonnotová ztratila téměř 23 sekund, zajistila si ale v předstihu malý křišťálový glóbus za prvenství v disciplíně. Zůstává také v čele průběžného pořadí SP o 211 bodů před Finkou Suvi Minkkinenovou.
Program Světového poháru v Otepää, kde se příští rok uskuteční mistrovství světa, pokračuje v sobotu stíhacími závody. Muži odstartují ve 13:30, ženy pojedou od 16:00.
SP v biatlonu v Otepää (Estonsko):
Ženy - sprint 7,5 km: 1. Simonová (Fr.) 21:29,5 (0 tr. okruhů), 2. Vittozziová (It.) -2,9 (0), 3. Jeanmonnotová (Fr.) -22,9 (0), 4. Hettichová-Walzová (Něm.) -24,6 (0), 5. Michelonová (Fr.) -39,0 (1), 6. Knottenová (Nor.) -46,4 (1), 7. Voborníková -54,5 (0), ...45. Charvátová -2:05,6 (3), 76. Vinklárková -3:19,9 (4), 97. Jislová (všechny ČR) -4:47,4 (5)
Průběžné pořadí SP (po 17 z 21 závodů): 1. Jeanmonnotová 944, 2. Minkkinenová (Fin.) 733, 3. Magnussonová 718, 4. E. Öbergová 708, 5. H. Öbergová (všechny Švéd.) 666, 6. Vittozziová 630, ...14. Voborníková 360, 35. Charvátová 156, 36. Davidová 145, 74. Plecháčová 29, 78. Vinklárková 26, 85. Jislová (všechny ČR) 12.
Vzali jí medaili a pak zase vrátili. Bubeníčková prožila paralympijský šok
Vlny protichůdných emocí dnes provázely Simonu Bubeníčkovou po závodu zrakově postižených biatlonistek na paralympijských hrách v Itálii.
Odblokují Hormuz? Pentagon vysílá na Blízký východ expediční útvar námořní pěchoty
Spojené státy vysílají na Blízký východ expediční útvar námořní pěchoty. V pátek o tom informoval list The Wall Street Journal, který poznamenal, že se tak děje v době, kdy íránské údery paralyzovaly lodní dopravu v Hormuzském průlivu, klíčové tepně pro dopravu ropy z Perského zálivu na světové trhy. Americké ministerstvo obrany zprávu odmítlo komentovat.
Uznal chybu. Český řidič autobusu dostal za tragickou nehodu v Německu podmínku
Českému řidiči autobusu v pátek německý soud za tragickou dálniční nehodu z roku 2024 se čtyřmi mrtvými uložil dvouleté vězení s podmíněným odkladem. Informovala o tom regionální veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice MDR. Čech na úvod jednodenního procesu prostřednictvím svého obhájce uznal, že za volantem učinil chybu.
ŽIVĚ Modžtaba Chameneí byl údajně zraněn a znetvořen, uvedl americký ministr obrany
Nový íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí byl zraněn a pravděpodobně znetvořen, řekl v pátek na tiskovém briefingu Pentagonu americký ministr obrany Pete Hegseth. Zpravodajský server BBC uvedl, že nejsou k dispozici žádné důkazy, podle kterých byl íránský duchovní vůdce znetvořen. Íránská státní televize ale už dříve Modžtabu Chameneího označila za zraněného ve válce.
ŽIVĚ Napišme spíš Putinovi, ne Zelenskému. Opozice odmítla Ficovu ropnou výzvu
Slovenský premiér Robert Fico navrhl parlamentním stranám dopis, kterým by společně požádaly ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o obnovení dodávek ropy přes Ukrajinu. Opozice iniciativu odmítla a její vůdce Michal Šimečka ohlásil dopis adresovaný ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, aby Moskva přestala bombardovat ropnou infrastrukturu a zabíjet lidi na Ukrajině.