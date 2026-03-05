Voborníková si přenesla formu z olympiády. Trefila všech 20 terčů a sahala po medaili

Biatlonistka Tereza Voborníková byla po bezchybné střelbě čtvrtá ve vytrvalostním závodě na SP v Kontiolahti. Od medaile ji dělily necelé tři vteřiny.
ŽIVĚ Trump uvedl, že chce být zapojen do výběru příštího lídra Íránu
Americký prezident Donald Trump uvedl, že musí být osobně zapojen do výběru dalšího íránského lídra, přičemž odkázal na příklad Venezuely. Zároveň označil syna zabitého nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího za nepřijatelnou volbu. Řekl to v osmiminutovém telefonickém rozhovoru se zpravodajským serverem Axios. Chameneí byl zabit v sobotu na začátku izraelsko-amerických útoků na Írán.
Po českých kořenech pátral u genealoga. Při debutu odpálil Vavra z Wisconsinu homerun
Čeští baseballisté viděli i přes neúspěšný vstup do World Baseball Classic řadu pozitiv. Navzdory porážce 4:11 s Jižní Koreou je povzbudil tříbodový homerun Terrina Vavry i devět odpalů v zápase.
Macinka otočil. Vládní „záchrana“ z válečné oblasti bude pro všechny zdarma
Zmatky okolo toho, zda lidé budou muset za jeden z repatriačních letů platit, se vyjasňují. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) deníku Aktuálně.cz řekl, z čeho se budou lety vyzvedávající občany z míst ohrožených konfliktem s Íránem platit.
ŽIVĚ Nevydávejte mě, požádal Babiš sněmovnu. Trestní stíhání si lze v Česku objednat, tvrdí
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš požádal poslance, aby ho nevydali k trestnímu stíhání v dotačním případu Čapí hnízdo. Své trestní stíhání opět označil za účelové a politicky motivované. Soudí, že jeho cílem je to, aby skončil v politice. Trvá na tom, že v Česku je možné trestní stíhání objednat.
Přemet Evy Decroix: Brojí proti kontroverznímu zákonu. Přitom ho sama předkládala
Spory mezi vládou a opozicí okolo návrhu nového zákona o odčerpání protiprávního majetku vrcholí. Do ostré kritiky poměrně revoluční legislativy se nyní pustila i bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS). Přitom loni v létě na dotaz deníku Aktuálně.cz naopak tvrdila, že je potřebný. Nejen že ho tehdy detailně hájila, ale následně ho coby šéfka resortu spravedlnosti i předložila.