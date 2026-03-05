Přeskočit na obsah
Benative
5. 3. Kazimír
Sport

Voborníková si přenesla formu z olympiády. Trefila všech 20 terčů a sahala po medaili

ČTK

Biatlonistka Tereza Voborníková byla po bezchybné střelbě čtvrtá ve vytrvalostním závodě na SP v Kontiolahti. Od medaile ji dělily necelé tři vteřiny.

Tereza Voborníková
Tereza VoborníkováFoto: (C) Český biatlon, Petr Slavík
Podrobnosti připravujeme.

ŽIVĚ Trump uvedl, že chce být zapojen do výběru příštího lídra Íránu

Americký prezident Donald Trump uvedl, že musí být osobně zapojen do výběru dalšího íránského lídra, přičemž odkázal na příklad Venezuely. Zároveň označil syna zabitého nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího za nepřijatelnou volbu. Řekl to v osmiminutovém telefonickém rozhovoru se zpravodajským serverem Axios. Chameneí byl zabit v sobotu na začátku izraelsko-amerických útoků na Írán.

Přemet Evy Decroix: Brojí proti kontroverznímu zákonu. Přitom ho sama předkládala

Spory mezi vládou a opozicí okolo návrhu nového zákona o odčerpání protiprávního majetku vrcholí. Do ostré kritiky poměrně revoluční legislativy se nyní pustila i bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS). Přitom loni v létě na dotaz deníku Aktuálně.cz naopak tvrdila, že je potřebný. Nejen že ho tehdy detailně hájila, ale následně ho coby šéfka resortu spravedlnosti i předložila.

