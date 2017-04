Vítězka turnaje European Tour Spilková se přiblížila snu, účasti na americké profi túře

před 24 minutami

Po sedmi letech na Ladies Euroean Tour (LET) se nejlepší česká golfistka Klára Spilková konečně dočkala. O uplynulém víkendu při prvním turnaji nové sezony LET v marockém Rabatu poznala, jaké to je ochutnat na této úrovni vítězství.

Praha - Klára Spilková zvítězila o uplynulém víkendu na turnaji Ladies European Tour v Maroku a dočkala se vůbec prvního vítězství v této kategorii. "Pořádně to vyhodnotím až postupem času. Celý život jsem si to přála. Spousta lidí mi volala, posílala gratulace, fotky a videa, jak brečí dojetím. Bylo úžasné vědět, kolik lidí mi to přálo," uvedla dvaadvacetiletá hráčka v telefonickém rozhovoru pro Aktuálně.cz ze Španělska.

Tam ji hned tento týden čeká další turnaj sezony. Na jejím konci, jak Spilková a lidé kolem ní věří, by mohla být zase o něco blíž i svému velkému americkému snu.

Titul - třetina sezonního rozpočtu

European Tour je, co se peněz a prestiže týče, v závěsu za americkou LPGA Tour. Do turnajů této série získávají pozvánku na základě výkonů a marketingové popularity jen ty úplně nejlepší světové golfistky.

Triumf v Rabatu zajistil Spilkové už teď automatickou pozvánku na dva turnaje LPGA kategorie major, které se budou konat v Evropě - v srpnu ve Skotsku a v září ve Francii. Co se dalšího průběhu sezony týče, nechce si ale Spilková dávat konkrétní cíle. "Budu si věřit, ale nebudu si dávat žádné cíle. Vítězství v Rabatu mi zajistilo účast na dvou majorech, což je jeden z nejlepších důsledků toho triumfu. Na to se už teď moc těším a doufám, že se mi pak podaří i dostat se na US Open," říká.

Za triumf v Maroku získala Spilková také 67 tisíc eur (1,8 milionu korun). To je velmi výrazný díl jejích nákladů na celou sezonu. "V základu na sezonu počítáme s rozpočtem kolem pěti milionů. Až sedm milionů jsme připraveni a umíme pokrýt podle potřeby účastí na daných akcích roku nad rámec standardní sezony LET," popisuje manažer Spilkové Petr Žák s tím, že za vítězství jeho svěřenkyni náleží také bonusy od sponzorů. Mezi ně patří automobilka Volvo, banka Raiffeisen či poradenská společnost KPMG.

Stát se pozorovatelem

Zatím životní úspěch Spilkové přišel navíc ve chvíli, kdy jej mohl málokdo čekat. Účast v letošním ročníků LET si pražská rodačka zajistila až v posledním turnaji loňské sezony. "Minulá sezona byla takovým mým menším peklem. Byla jsem přemotivovaná a čím víc mi to nešlo, tím víc jsem chtěla," připomíná Spilková.

"Teď jsem sama sebe viděla mnohem klidnější. Bez přehnaných emocí, ani pozitivních, ani negativních," dodává s tím, že snaha vystříhat se emocí v průběhu hry může být i do budoucna cesta. "Teď v Maroku mi přišlo, že jsem pozorovala sama sebe zvenčí. Byla to skoro až taková meditace, jako by ten turnaj vedle mě šel někdo jiný a já ho při tom pozorovala."

Podle manažera Žáka je titul z Rabatu první významný krok na cestě, kterou si Klára vytyčila. "Tím musí být americká túra," hlásí Žák. "Několikrát v poslední době si ověřila, že dokáže zahrát. A že změny, které udělala, mají efekt. S novým týmem si vyčistila hlavu, dostala nový impulz. Restart. A pro ni jako velmi konzervativního člověka je to signál, že se nemusí bát zkoušet nové věci," hodnotí manažer.

