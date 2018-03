Vítěz měl smůlu, největší ovace sklidil Woods. Budu se dál zlepšovat, slíbil po druhém místě

před 3 hodinami

Slavný americký golfista útočil na 80. titul v PGA a první od roku 2013, zastavila ho však voda i pár patů.

Palm Harbor - Anglický golfista Paul Casey ukončil po devíti letech čekání na druhý titul na okruhu PGA. Po triumfu na turnaji Valspar Championship se ale hlavní pozornosti netěšil. Ovace fanoušků mu sebral bývalý první hráč světa Američan Tiger Woods, který skončil o ránu za ním na děleném druhém místě.

Vítěz 14 majorů Woods hrál čtvrtý turnaj na PGA Tour po návratu od čtvrté operace zad, kterou podstoupil loni v dubnu, a útočil na svůj 80. titul na americké sérii. Všechny čtyři kola odehrál pod par, ale ve finále neproměnil několik nadějných patů.

"Měl jsem šanci turnaj vyhrát, a kdybych pár patů dal, byl by to úplně jiný příběh," prohlásil Woods. "Udělal jsem pár chyb, v sobotu jsem dvakrát trefil vodu, ale celkově můžu říct, že mám za sebou povedený týden. Zlepšuju se a věřím, že dál budu," slíbil golfový fenomén směrem k blížícímu se prvnímu majoru sezony, dubnovému Masters.

Na Floridě v neděli zahrál birdie hned na první jamce, ale na čtvrté udělal bogey. Diváky nadchl dlouhým patem do birdie na sedmnáctce a na poslední jamce si mohl vynutit play off s Caseym, ale obtížný pat do birdie netrefil.

"Bohužel jsem se necítil jistě při hře železy, proto jsem hrál trošku konzervativně," vysvětloval Woods, který na PGA Tour naposledy slavil titul v roce 2013.

Casey zahrál výtečné závěrečné kolo za 65 ran a zvítězil s celkovým skóre -10. "Není to nejdůležitější výhra mé kariéry, ale určitě jedna z nejuspokojivějších, protože jsem hrál fakt dobře," pochvaloval si vítěz třinácti turnajů na European Tour.

Angličan už se připravoval na rozstřel, ale nikoli kvůli Woodsovi. Dlouho s ním držel krok jiný Američan Patrick Reed, ale na závěrečné osmnácté jamce nezvládl pat do kopce, zapsal bogey a skončil na druhém místě spolu s Woodsem.