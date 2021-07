Argentinský golfista Ángel Cabrera stráví dva doky ve vězení. Jednapadesátiletého vítěze dvou turnajů kategorie major soud potrestal za domácí násilí.

Cabreru obvinila jeho bývalá přítelkyně, k ní se poté přidaly i někdejší manželka a další expartnerka. Vítěz US Open z roku 2007 a Masters 2009 kvůli tomu uprchnul do Brazílie, kde byl však zadržen a v červnu vydán do Córdoby.

Přestože Cabrera všechna obvinění odmítl, soud ho poslal na dva roky do vězení. K výkonu trestu nastoupil okamžitě ve speciálním zařízení pro odsouzené za zločiny spojené s alkoholem a domácím násilím.