Vítězné sólo Vingegaarda. Vyhrál devátou etapu Vuelty a stahuje náskok lídra

ČTK ČTK
před 6 hodinami
Dánský cyklista Jonas Vingegaard vyhrál po útoku v závěrečném stoupání 9. etapu Vuelty a před volným dnem stáhl na druhém místě celkového pořadí náskok lídra Torsteina Träena. Norského držitele červeného dresu dnes porazil o 1:46 minuty a v součtu s desetisekundovou bonifikací za vítězství snížil ztrátu na 37 sekund.
Jonas Vingegaard
Jonas Vingegaard | Foto: Reuters

Dvojnásobný vítěz Tour de France Vingegaard oslavil v průtrži mračen v závěru 195,5 km dlouhé trasy druhý etapový vavřín na letošní Vueltě a celkově třetí na španělské Grand Tour.

Souboj jeho pronásledovatelů o druhé místo vyhrál s odstupem 24 sekund za vítězem Thomas Pidcock před Joaem Almeidou. Träen dojel na 17. místě.

Vingegaarda dnes nezastavily ani technické problémy ve druhé polovině etapy, 75 km před cílem se dotáhl do skupiny hlavních favoritů a pod závěrečným stoupáním už prý věděl, že to dnes bude jeho den.

"Cítil jsem se skvěle, v posledním kopci úplně úžasně. Požádal jsem je (stájové kolegy), aby to zrychlili, a oni odvedli výbornou práci. Byl to fantastický týmový výkon a jsem rád, že jsem to dokázal završit," řekl osmadvacetiletý Dán.

Vingegaardův útok rozjel stájový kolega z týmu Visma-Lease a Bike Matteo Jorgenson 11 km před cílem.

Favorita závodu se zpočátku snažil udržet lídr stáje Lidl-Trek Giulio Ciccone, po dvou kilometrech ale odpadl a nakonec dojel sedmý. Ke stíhací jízdě vyrazili Almeida s Pidcockem a Felixem Gallem, Vingegaarda ale dostihnout nedokázali.

V celkovém pořadí patří Almeidovi třetí místo se ztrátou 1:15 za Träenem, Pidcock je o dalších 20 sekund zpět čtvrtý. Gall na páté příčce zaostává už o více než dvě minuty.

Český jezdec Jakub Otruba dnes dojel na 58. místě s více než desetiminutovým odstupem za vítězem. Jan Hirt nabral na 132. příčce manko přes 17 minut.

V pondělí čeká cyklisty první volný den. Po pauze peloton vyrazí v úterý do 175 km dlouhé desáté etapy s dalším horským dojezdem.

Cyklistický závod Vuelta - 9. etapa (Alfaro - Estación de Esquí de Valdezcaray, 195,5 km):

1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 4:32:10, 2. Pidcock (Brit./Q36.5), 3. Almeida (Portug./UAE Team Emirates-XRG) oba -24, 4. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) -1:02, 5. García Pierna (Šp./Arkéa-B&B Hotels), 6. Soler (Šp./UAE Team Emirates-XRG) oba -1:46, …58. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -10:10, 132. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -17:15.

Průběžné pořadí: 1. Träen (Nor./Bahrain Victorious) 33:35:46, 2. Vingegaard -37, 3. Almeida -1:15, 4. Pidcock -1:35, 5. Gall -2:14, 6. Ciccone (It./Lidl-Trek) -2:42, …66. Hirt -40:57, 122. Otruba -1:06:59.

 
