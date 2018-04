Video: Ten, který závodil s gepardem. Bývalý nejlepší hráč světa Habana končí s ragby

před 1 hodinou

Legendární Jihoafričan se kvůli bolavému kolenu loučí s kariérou.

Kapské Město - Byl vyhlášen svou rychlostí, na hřišti byl téměř nepolapitelný. V roce 2007 si dokonce zazávodil exhibičně v běhu na 100 metrů s gepardem. Teď legendární ragbista Bryan Habana končí kariéru.

Čtyřiatřicetiletý Jihoafričan byl kvůli zranění kolena mimo hru většinu této sezony a nepočítá, že by před jejím skončením ještě dostal v dresu francouzského Toulonu příležitost.

"Ten nevyhnutelný okamžik zaklepal na dveře a já ho pozval na drink," napsal Habana na instagramu. "Přes rok jsem doufal, snažil se, makal a chtěl se ještě vrátit na hřiště, abych zakusil sladké vítězství nebo poznal to ničivé zoufalostí. Bohužel se to prostě nestane. Byl bych rád, kdyby moje kariéra skončila jinak, ale někdy to nevyjde tak, jak jsme doufali," uvedl.

Jihoafrické republice pomohl vyhrát mistrovství světa v roce 2007, kdy byl rovněž vyhlášen nejlepším hráčem světa. V reprezentaci položil 67 pětek, o dvě méně než rekordman Japonec Daisuke Ohata. Na světových šampionátech jich Habana zaznamenal 15, což je rekord, o který se dělí s novozélandskou legendou Jonahem Lomuem.